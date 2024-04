Descobreix el poble gironí que va captivar Mick Jagger i que la premsa britànica recomana visitar

Tot i que el flux turístic des del Regne Unit cap a Catalunya encara no ha recuperat els seus nivells prepandèmics, el país continua sent una destinació popular per a milions de britànics.

Catalunya ofereix un atractiu conjunt de factors, com el clima, la gastronomia i la cultura, que segueixen atraient els visitants. Entre les destinacions recomanades pels mitjans britànics hi ha l'encantador poble de Cadaqués, a la comarca de l'Alt Empordà. Aquest lloc ha captat l'atenció per la baixa afluència de turistes estrangers i per la seva història vinculada al famós pintor Salvador Dalí.

El diari The Sun ha ressaltat la seva bellesa i la seva connexió amb personalitats internacionals com Mick Jagger i Shakira, convertint-lo en una destinació atractiva per als viatgers que busquen alguna cosa més autèntica i exclusiva.

Cadaqués, en una imatge d'arxiu. / CC0

Cadaqués, conegut per ser un refugi d'artistes i celebritats, compta amb una rica herència cultural, incloent-hi la casa-museu de Salvador Dalí a Port Lligat. Aquesta residència, que va evolucionar des d'una modesta cabanya de pescadors, ofereix als visitants una visió única de la vida i l'obra del geni surrealista. A més, les espectaculars platges i la vibrant escena artística del poble el converteixen en una destinació fascinant per explorar.

Tot i la seva popularitat creixent, Cadaqués segueix conservant el seu encant i caràcter autèntic. La premsa britànica destaca el seu ambient tranquil i la manca de comportaments inadequats per part dels turistes. Amb el paisatge pintoresc, el patrimoni cultural i l'ambient acollidor, Cadaqués continua sent una destinació de somni per a aquells que busquen una experiència única a la Costa Brava.