Un robot subaquàtic de la UdG guanya una competició europea

Un equip integrat per investigadors de l'institut de recerca en Visió per Computador i Robòtica la Universitat de Girona (UdG), l'empresa Telerob d'Ostfildern (Alemanya) i l'institut de recerca ISEP/INESC TEC Aerial Robotics de Porto (Portugal) ha guanyat el Grand Challenge de la competició European Robotics League Emergency 2017 (ERL Emergency). La UdG ha fet la seva aportació en els aspectes marins mentre que els col·legues alemanys i portuguesos s'han ocupat de les vessants terrestres i aèries, respectivament.

De les tres proves en què podia participar, l'equip s'ha proclamat vencedor en totes elles: un sub-challenge que involucrava robots terrestres i marítims, un subchallenge que implicava robots aeris i marítims, i el grand challenge que incloïa tots tres dominis. A més, ha rebut la distinció a la millor cooperació autònoma entre robots.

L'ERL Emergency ha tingut lloc per primer cop a la població italiana de Piombino, a la província de Livorno. La competició està finançada per la Comissió Europea i té els seus origen en l'euRathlon, la primera prova de robòtica internacional, inspirada en l'actuació de rescat realitzada després del desastre de Fukushima, en què robots terrestres, aeris i marins cooperen en un escenari realista per desenvolupar i testejar la tecnologia per fer front a situacions catastròfiques (terratrèmols, explosions, accidents...). L'equip de la UdG ha competit amb el robot SPARUS II AUV, desenvolupat al Centre d'Investigació en Robòtica Submarina (CIRS), al Parc Científic i Tecnològic de la UdG.

Els investigadors han preparat el robot perquè fos capaç de superar les diferents proves del simulacre: navegació autònoma per arribar a la zona del desastre nuclear, mapeig de l'entorn afectat, localització de diferents objectes de potencial interès (estructures, conductes, fuites, vàlvules i víctimes), comunicació de la presència d'un treballador atrapat al robot aeri i manipulació sincronitzada de vàlvules amb el robot terrestre per aturar la fuita.

Els integrants de l'equip gironí són els estudiants de doctorat Èric Pairet i Khadidja Himri; els estudiants de màster Albert Clèrigues, Roger Pi i Lluís Ribés; el professor i supervisor Marc Carreras; l'enginyer i supervisor Carles Candela; i l'investigador i supervisor Narcís Palomeras.



La robòtica submarina a la UdG

L'institut de recerca en Visió per Computador i Robòtica treballa des de fa més de 20 anys en el desenvolupament de robots submarins autònoms.

En l'actualitat, a les instal·lacions del CIRS del Parc Científic i Tecnològic de la UdG, hi ha dos models en funcionament: el GIRONA 500 AUV, una plataforma en fase comercial utilitzada principalment per a tasques de recerca a profunditats de fins a 500 metres; i l'SPARUS II AUV, una plataforma robusta i compacta amb capacitat d'operar fins a 200 metres sota l'aigua.