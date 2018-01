Més de 3.000 cristians van ser assassinats per la seva fe el 2017

Un total de 3.066 cristians van ser assassinats a causa de la seva fe durant l'any 2017 i almenys 215 milions -un de cada dotze- pateixen una persecució alta, molt alta o extrema a causa de la seva fe a tot el món. Aquestes son les dades de la Llista Mundial de la Persecució 2018, elaborada per l'Organització Evangèlica de Suport a l'Església Perseguida Portes Obertes, que alerta que la persecució a cristians segueix «a l'alça».

En concret, l'informe revela que el nombre de cristians que van morir a causa de les seves creences religioses l'any 2017 va augmentar en gairebé 2.000 persones respecte al 2016, passant de 1.207 a 3.066, tornant així a augmentar després del descens que s'havia produït entre 2015 i 2016, quan van passar de 7.106 a 1.207.

Pel que fa a la persecució, Corea del Nord encapçala la llista dels 50 països on els cristians pateixen més opressió i violència per la seva fe, seguit de l'Afganistan, Somàlia, Sudan, Pakistan, Eritrea, Líbia, l'Iraq, el Iemen, l'Iran i l'Índia, onze països amb un nivell de persecució «extrem».



30.000 clandestins a Corea

Els autors de l'informe precisen que a Corea del Nord, que des de fa anys ocupa el primer lloc de la llista, calculen que hi ha uns 300.000 cristians, però «tots clandestins». Així, va advertir que encara que intentin donar aparença de llibertat religiosa amb una «església aparador», en realitat, els cristians poden enfrontar-se a «camps de presoners o a la mort».

Així, l'estudi mesura, d'una banda, la violència, apartat en què s'han registrat 3.066 morts de cristians per causes directament relacionades amb la seva fe, i atacs a 793 esglésies o propietats d'aquestes. I, per l'altra, l'opressió en diferents àmbits de la vida -privada, familiar, social, nacional i eclesial.