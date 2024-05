GironaFC: Que no toquin les pilotes

Amb el GironaFC amb un peu i mig a la Champions League la temporada vinent s’han obert diversos debats. Un sobre si s’hauria de jugar a casa o en un estadi de Barcelona per assegurar que tots els socis abonats que ho desitgessin poguessin veure el seu equip contra un rival europeu. Un altre, sobre si s’hauria de fer sorteig perquè tothom tingués les mateixes oportunitats per optar a un seient en cas que no es pogués garantir que tothom en tingués per la reducció de l’aforament per la impossibilitat d’utilitzar grades retràctils.

Sobre el primer punt. De debò algú vol anar a veure el Girona jugar com a local a Barcelona? El Girona ha de jugar a Girona que per això es diu Girona i no Barcelona o Catalunya. Jugar de local ha de ser jugar a casa. Res de lloguer si no és per causa major que no li veig.

Sobre el segon punt. De debò al socis que fa anys i panys que paguen el carnet, haurien de competir per un seient amb gent que s’ha apuntat fa dos dies a veure futbol? No els hi dic «pujacarros» perquè hi ha mil casuístiques que potser han impedit que fossin socis abans, però, no puc imaginar-ne un robatori de drets adquirits cap als abonats històrics.

O sigui, a Montilivi i amb preferència per antiguitat. Que no toquin el que no sona. O, en futbol, les pilotes.

