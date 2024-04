Cinc detinguts i quatre vivers de marihuana desmantellats a Riudarenes

Cinc persones han estat detingudes i dues més han estat investigades en una operació de la Guàrdia Civil que ha comportat el desmantellament de quatre vivers de marihuana a la urbanització Can Fornaca de Riudarenes. El dispositiu policial va tenir lloc el 16 d'abril en quatre habitatges d'aquesta urbanització. En total es van comissar 1.975 plantes de marihuana en diferents estats de creixement i 13,5 quilos de cabdells a punt per ser consumits. La investigació va començar quan la Guàrdia Civil de Palamós va tenir coneixement que a la urbanització esmentada hi podia haver diverses plantacions interiors. La investigació posterior va constatar aquest extrem.

Els agents del cos estatal van comprovar que als immobles hi havia diversos aparells d'aire condicionat i van sospitar que s'hi podia estar cometent un frau de fluid elèctric, tot plegat indicis que corroboraven la hipòtesi que a dins hi havia vivers de marihuana.

Arma de foc

Davant d'aquests fets, el 16 d'abril van entrar als domicilis prèvia autorització judicial i es va confirmar l'existència dels vivers de grans dimensions. A banda de les plantes i els cabdells comissats es van comissar aparells per al cultiu com ara ventiladors, aparells d'aire condicionat i làmpades, a més de 1.750 euros en metàl·lic. En un dels escorcolls es va trobar, a més, una arma de foc, concretament una escopeta de caça modificada i amb munició, i una carabina d'aire comprimit.