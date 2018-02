Canvis de músics de Quaresma

Amb l'arribada de la Quaresma es fan els canvis de músics de les diferents formacions. Us oferim la relació de canvis de músics de les nostres cobles per a la temporada 2018-2019. Aquestes són les novetats que coneixem fins al moment.

A la cobla-orquestra Montgrins causa baixa el fiscorn Josep Malonda, el seu substitut és un xicot molt jove de Blanes i encara estudiant, Mario Membrives (parent dels coneguts germans Molina Membrives). L'instrumentista de trombó Xavier Canals deixa la seva plaça a la cobla a en Jordi Montasell (ex Principal de la Bisbal i en aquest moment sense cobla fixa). En Xavier Canals segueix com a bateria en la formació orquestral. També deixen aquesta cobla-orquestra tres dels seus quatre cantants: Vanessa González, Begoña Vázquez Bego i Antoni Carrasquilla Toni Carlo. Els nous cantants són: Sandra Clapera, Encarni Mogedas i Carles Mormeneo, que actuaran al costat de David Jarque, ingressat la temporada anterior. Una darrera novetat és la incorporació del prestigiós Jordi Molina com a nou director en la formació de cobla. En Martí Camós segueix al capdavant de l'orquestra.

A la cobla La Principal del Llobregat, el seu primer tible, Jordi Vilaró, en principi ha demanat una excedència. El seu lloc és cobert per l'Oriol Oller, el fins ara solista de la cobla Jovenívola de Sabadell i destacat pedagog.

Després de la marxa de l'Oriol Oller, la cobla Jovenívola de Sabadell incorpora un nou primer tible, Enric Sánchez, un destacat solista fins ara a la cobla Ciutat de Cornellà. A més, el primer tenora de la cobla de Sabadell, Marc Isan, esta pendent d'una beca per anar als Estats Units, durant gairebé un any, per ampliar estudis. Per cobrir aquesta incerta vacant, la cobla disposa d'un possible relleu: el seu director, Jordi Figaró, professor de l'ESMUC. En aquest cas, la Jovenívola de Sabadell incorporaria un nou director temporalment.

El nou instrumentista de tible de la cobla Ciutat de Cornellà és en Jordi Vilaró, que tot i haver demanat una excedència a La Principal del Llobregat ha acceptat l'oferta de la Ciutat de Cornellà, cobrint la baixa de l'Enric Sánchez.

La cobla Maricel de Sitges perd el tible Jordi Olesti, que després d'haver format part de la cobla Ciutat de Terrassa i l'esmentada cobla Maricel, torna a la cobla que el veié néixer, la Reus Jove, per suplir Natàlia Segura, que causa baixa per maternitat. El nou tible de la cobla sitgetana és l'Antoni Piñeiro, fins ara a la cobla Premià.

A la cobla Catània de Vilafranca del Penedès pleguen els seus dos fiscornaires, Jaume González i Josep Maria Pérez. Els substituts són els joves Pere Gual i Esther Muñoz, membres de la Sidral Brass Band de Sant Quintí de Mediona (trombó i tuba, respectivament) i que, després d'alguns assajos, ja dominen la tècnica del fiscorn.

La cobla Marinada de Badalona, després de l'embolic de la passada temporada en els llocs de trompeta, recuperava a principis d'estiu el trompeta David Solarnou després de l'estada a la cobla Sant Jordi. Mentre que l'Àlex Rodríguez, després de l'excedència que va demanar, decidia no tornar. Van buscar un nou instrumentista de trompeta, el jove Joan Pàmies de Reus, que s'incorporava a principis d'estiu. Tanmateix, el mes de novembre de 2017, el qui havia estat tenora d'aquesta formació des de la seva fundació l'any 1981, en David Estañol, comunicava que deixava definitivament la cobla badalonina, on no actuava per raons de salut des de l'agost de 2016. El seu substitut és en Joan Vilajuliu, que havia cobert la baixa de manera temporal. A més, des del mes d'octubre de 2017, compta amb un nou representant, el seu intèrpret de trombó i compositor berguedà Martí Villegas, que supleix en aquesta funció Martí Fontclara. També cal esmentar que, des de finals d'estiu, han prescindit del seu director, Jordi Montoliu, el seu titular des de l'any 2015, i de moment no disposen d'un director fix.

La cobla Iluro de Mataró ha decidit canviar de nom i a partir d'ara es converteix en la cobla 1 d'Octubre. Una cobla que ha patit una reestructuració i de la que ha plegat el tenora, fundador i representant Jaume Call, el qual a partir d'ara veurem com a nou tenora de la cobla Vila de la Jonquera. També deixen la cobla de Mataró el tible David Sanahuja, que va a la cobla Premià, el flabiolaire Joaquim Boix i l'intèrpret de trombó David Serra. El nou tenora és Carles Esgleyas. Mentre que el jove estudiant de l'ESMUC Pere Casals n'és el nou flabiolaire. Com a nou intèrpret de tible s'incorpora la jove Cristina Porta. La vacant de trombó és coberta per en Jordi Curós, que, després d'haver deixat la cobla Ciutat de Terrassa, ha ingressat a la cobla Baix Llobregat, tasca que alternarà amb les actuacions a la cobla de Mataró. La representació recau en la contrabaixista i compositora Isabel Medina. Daniel Gasulla n'és el nou director en substitució d'en Francesc Gregori.

La cobla Vila de la Jonquera incorpora el tenora Jaume Call, que prové de la cobla Iluro de Mataró, per suplir el molt veterà intèrpret de tenora i compositor (complirà 82 anys) Joan Puig Fornís.

La cobla Lluïsos de Taradell, ara coneguda com a Lluïsos Cobla, incorpora un nou instrumentista de contrabaix, Jonathan Hass Aldurante, fins ara a la cobla Ripollès i que supleix al fins ara titular Jordi Ollé.

La cobla Mil·lenària de Perpinyà, compta amb un nou director, en Francesc Cassú, que supleix en Jesús Ventura.

La cobla La Principal de Berga, des del mes de setembre compta amb un nou instrumentista de tible, el jove estudiant de l'ESMUC Heribert Grifell, que prové de la cobla Genisenca i que supleix la fins ara titular Sílvia Miramunt.

A la cobla Bisbal Jove de la Bisbal es produeix la baixa del fiscornaire Lluís Pons, vacant que cobrirà Ferran Reig (alumne de l'Eduard Prats).

A la cobla La Principal d'Olot, el seu flabiolaire, Salvador Coll, deixa temporalment la plaça fixa i es dedicarà a fer substitucions; el seu lloc és ocupat per en Biel Camós, que prové de la cobla La Principal de l'Escala. La cobla olotina disposa d'un nou instrumentista de trombó, el jove Gabriel Almeyda, que ha substituït l'intèrpret portuguès Joao Carlos, que marxa a la cobla Osona.

La cobla Berga Jove incorpora el contrabaixista Marc Garcia en substitució de la fins ara titular Anna Benavides.

La cobla La Principal de l'Escala incorpora la jove flabiolaire Mar Vilà, fins ara a la cobla Palafolls (guanyadora de la 23a beca J. M. Bernat del present 2018), substituint en Biel Camós que, com ja hem dit, s'incorpora a La Principal d'Olot. També deixa la cobla escalenca la fiscornaire Cristina Cortés; la seva vacant és coberta per la fins ara intèrpret de trombó d'aquesta mateixa cobla Elena Planas, mentre que com a nou trombó s'incorpora en Marc Padilla.

El fiscornaire de la cobla Ciutat de Terrassa, Jordi Curós, és nou membre de la cobla Baix Llobregat substituint Xavier Gil. A més, també actuarà a la cobla 1 d'Octubre de Mataró (antiga Iluro) sempre que li sigui possible, cobrint la vacant deixada pel seu intèrpret de trombó David Serra. La seva plaça a la cobla egarenca és per a Pablo Poyuelo, fins ara a la cobla Premià.

Una de les cobles més afectades per la marxa de músics ha estat la cobla Premià, que ha sofert cinc baixes. L'intèrpret de tible Antoni Piñeiro marxa a la cobla Maricel; l'altre tible, la Gemma Bartolí, deixa provisionalment de tocar per motius laborals. El primer tenora, Pere Argemí, també plega. El fiscornaire Pablo Poyuelo va a la cobla Ciutat de Terrassa, mentre que l'altre instrumentista de fiscorn, l'Arnau Parrado, deixa la cobla per anar a Anglaterra. Els nous tibles són Jordi Sitjes (un antic membre i que actualment no tocava enlloc) i en David Sanahuja, que fins ara tocava a la cobla Iluro de Mataró. El nou tenora és l'Oriol Grèvol, que prové de la Punt Cat Cobla. Els dos nous fiscorns són en Sergi Alonso, actualment a l'Orquestra Simfònica del Vallès (com a trombó) i que ja havia actuat en algunes cobles, i la Clara Fernández, fins ara fiscornaire de la cobla Ciutat de les Roses.

La cobla contemporània estarà formada per: flabiol, Mercè Navarro; tibles, Jeroni Velasco i Josep Maria Velasco; tenores, Xavi Chacon i Esteve Termes; trompetes, Genís Velasco i Jordi Muñoz; trombó, Fernando Velasco; fiscorns, Pere Montserrat i Eduard Coll; i contrabaix, Artur Regada.

No tenim constància de cap canvi en les formacions de les cobles Mediterrània, La Principal de la Bisbal, Maravella, Ciutat de Girona, La Flama de Farners i Selvatana.