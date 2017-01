«Queda molt per jugar contra el Barça i el Madrid

A Saragossa, per sorpresa general, Pablo Machín recordava que «encara ens queden quinze punts per la permanència». El seu Girona arrencava el 2017 guanyant a la Romareda (0-2), es consolidava en la segona posició i seguia presentant candidatura per a l´ascens. Però el tècnic, realista de mena i pecant potser massa de prudent, va tirar per un discurs que no va deixar ningú indiferent. Ahir, amb una nova bona actuació dels seus que servia per cloure una primera volta de rècord, Machín va haver-se de retractar. Però només una mica. Va tornar a tirar de prudència, tot i que aquesta vegada no va amagar que lluitar per estar el més amunt possible és l´objectiu que persegueix el vestidor i pel qual es lluita jornada rere jornada. «Encara no la tenim lligada, però seria poc valent i hipòcrita si només es parlés de la permanència. Aquell dia (referint-se a la roda de premsa de Saragossa) ho vaig dir com a curiositat. Ja es parla de si vindran aquí el Barça i el Madrid, però perquè això passi encara s´ha de suar molt».

Perquè si ahir Machín va optar per la versió més ambiciosa, tampoc va deixar de tocar de peus a terr. «Potser sóc el més ambiciós que hi ha aquí, però també sóc realista i sé com costen les coses en aquesta categoria», va etzibar. I aquí és on va parlar dels 39 punts i de la millor primera volta dels gironins a Segona A. «Prefereixo no tenir cap rècord i al final de la temporada aconseguir el premi que estem perseguint. Per pesats i constants, estic segur que ens el mereixem. Molt pocs equips han estat capaços d´enllaçar tres temporades lluitant per l´ascens».



Una victòria «justa»

Del partit, Machín havia vist una victòria «justa» dels seus, tot i que va admetre que el Còrdova havia gaudit d´«un parell» d´oportunitats prou «clares» com per haver posat una mica més d´emoció a la cita. «Ells han demostrat que tenen més potencial i això encara dóna més valor al resultat. Veient el resultat, potser la gent es pensarà que ha estat més fàcil del que ha estat en realitat», deia, abans de lamentar que els andalusos havien gaudit de «més oportunitats» de les que li hauria agradat per culpa del «nos tre ADN, que ens fa anar cap amunt tot i tenir el marcador al nostre favor». Malgrat aquest petit però, Machín va acabar molt satisfet amb el resultat final i també amb l´actuació dels seus homes. «Estic molt content de poder dirigir a aquest grup de jugadors, que es deixen l´ànima. Si seguim així, estic convençut que ens donaran més tardes com aquesta. Esperem que la gent pugui gaudir no només al final, sinó de tot el procés».

A banda d´admetre que per «circumstàncies» de la setmana i tot i pensar uns dies enrere que Sebas Coris era el més indicat per jugar a la dreta, tant ell com el seu cos tècnic havien «cregut» que era un «bon moment» perquè fos Miguel Ángel Cifuentes l´encarregat de ser titular. A més, va parlar de «beneïts problemes» quan se li va preguntar pel fet de tenir endollats Sandaza i Longo i haver escollit, cada dos per tres, jugar amb només un davanter. «Amb el sou d´entrenador venen més coses que només entrenar. Potser el que més costa és la gestió del vestidor. He de pensar en tothom. Ells han de veure que el benefici del grup és també el benefici individual i que durant una temporada hi ha moltes fases. Longo i Cristian van tenir la seva i ara la té Sandaza. Per a mi són tan importants els 10 minuts que juga un que surt de la banqueta com els 80 que juga l´altre. Tothom ha d´estar disponible quan se´l necessita».

Finalment, i amb la segona volta a punt per encetar-se, va reconèixer que lluitar per atrapar el Llevant és gairebé una missió impossible. «La seva velocitat és excel·lent; li seguim les passes, però amb les nostres carències. Ara tenim un marge d´error més ampli amb el Getafe, però no ens fixem en això, sinó en el proper rival».



Elogis cap al públic

De motius per estar content amb els seus futbolistes, Machín en va enumerar uns quants, però també va voler «felicitar» els més de 3.000 espectadors que ahir van citar-se a l´estadi tot i les baixes temperatures, l´horari i el fet que el Girona-Còrdova es pogués veure en obert per televisió. «Durant tota la setmana s´havia parlat que seria molt complicat portar gent a l´estadi, però a l´hora de la veritat el fred que hi ha hagut ha estat menys del que es deia. Hem aconseguit escalfar la nostra gent. Ha estat un molt bon partit, de poder a poder», va dir.