Una recta final apassionant per decidir qui és segon: Girona o Barça

«El següent repte és guanyar un títol amb el Girona», assegurava Míchel, llançat dissabte al vespre després de superar el Barça i certificar el bitllet per a la Champions League. Una fita històrica, la més alta que ha assolit mai el conjunt gironí i que enguany ha atrapat en una temporada de somni inimaginable per ningú. Amb la Lliga de Campions al sarró, el Girona no s’atura i a la llista d’objectius de Míchel encara n’hi ha per ratllar. Ser l’equip màxim golejador de la Lliga per davant del Madrid n’és un, que Dovbyk acabi pitxitxi, un altre. Tanmateix, el més llaminer és sens dubte acabar la Lliga en la segona posició. Fer-ho donaria al Girona el passaport cap a la Supercopa d’Aràbia Saudita la temporada on lluitaria amb Madrid, Athletic Club i Mallorca pel títol, en un format de semifinals i final. «Estarem a dos partits d’un títol», deia Míchel deixant ben clar que el repte és ara defensar aquesta segona plaça que, a banda del bitllet per a la Supercopa, també comporta un gran pessic de milions d’euros en el repartiment dels drets de les televisions.

El Girona s’ha despertat amb un somriure del somni de la Champions. Era real i l’equip se l’ha ben guanyada. Ara però, toca rematar la feina per posar la cirereta i un llacet ben bonic a la millor temporada de la història. El segon lloc seria apoteòsic per a un equip que ha tastat les clavegueres del futbol menys mediàtic no fa tant i durant molts anys. El calendari dibuixa un frec-a-frec intensíssim en pocs dies amb el Barça sobre qui els de Míchel tenen dos punts d’avantatge, a més a més de l’average, gràcies al triomf del derbi. La primera estació del Girona serà divendres a Mendizorrotza contra un Alabès que ja ho té tot fet però que es voldrà agradar davant la seva afició. Per la seva banda, el Barça rebrà dilluns la Reial Societat a MontjuÏc (21:00). Els bascos encara no tenen assegurada la plaça a l’Europa League. La setmana que ve hi haurà doble ració de Lliga. D’una banda, dimarts a la nit, el Girona rebrà a Montilivi (22:00) un Vila-real que es pot haver quedat sense aspiracions europees; de l’altra, el Barça visitarà l’Almeria, cuer descendit, dijous (2/4 de 10).

Pel cap de setmana quedarà la penúltima jornada, ja en horari unificat, si és que encara no s’ha definit la segona posició i en la qual el Girona visitarà Mestalla per enfrontar-se al València. El Barça, per la seva banda, rebrà el Rayo a Montjuïc. Finalment, en la darrera jornada, el Girona jugarà contra un Granada, probablement ja descendit, a Montilivi i els blaugrana es desplaçaran al camp d’un Sevilla que no s’hi jugarà res.