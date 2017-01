Borja Valle, fitxatge d´hivern de l´Elx, no podrà debutar divendres amb el Girona

L´Elx, tot un històric amb un passat ben recent a Primera, és el proper rival del Girona i arribarà al partit en hores baixes. Si més no, així ho diuen els números: encara no ha guanyat durant el 2017 i només ha sumat un punt en els darrers tres partits (l´empat de dissabte passat al camp del Rayo Vallecano). Després d´un primer tram de lliga irregular, la directiva manté el seu desig de lluitar per intentar-se colar en una de les places del play-off d´ascens i per això aquest mercat d´hivern ha decidit reforçar l´equip. Després del migcampista Fabián Ruiz, cedit pel Betis, arribava fa una setmana el davanter Borja Valle, propietat del Deportivo de la Corunya i lligat fins al 30 de juny. El de Ponferrada, però, no va poder debutar el passat cap de setmana i tampoc ho farà aquest divendres contra el Girona.

Valle arrossega una lesió muscular de fa unes setmanes i per això no va entrar a l´última convocatòria. Si res canvia, tampoc ho farà aquesta jornada. Ahir es va exercitar al costat del recuperador físic de l´Elx, Aitor Soler. Ho va fer durant mitja hora, a part del grup i a un ritme més baix. Des del club il·licità es vol optar per la precaució i es considera que fer jugar el davanter seria precipitat.

Qui sí que estarà a disposició d´Alberto Toril és Luis Pérez. El defensa, absent l´última setmana per culpa d´una lesió muscular, es va entrenar ahir sense dificultats i podria entrar a la convocatòria. Els defenses Armando i Edu Albacar, que van acabar tocats el partit de Vallecas, van treballar al gimnàs. Toril té la baixa segura del migcampista Javier Matilla, lesionat de gravetat al genoll des del passat mes de novembre.