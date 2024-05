Oficial: El Girona jugarà la Champions a Montilivi

S'ha acabat el debat. El Girona ha fet oficial aquesta tarda que jugarà la Champions a Montilivi. Després d'estudiar diferents possibilitats, com la d'anar a Barcelona, per la reducció de l'aforament de l'estadi blanc-i-vermell a causa les exigències de la UEFA, el club ha cregut que el més convenient és disputar els partits europeus a casa. Ha estat una petició de Míchel, els jugadors i l'afició, que s'ha mobilitzat en els darrers dies per reclamar poder viure aquesta experiència única a la ciutat.

A part de la limitació de la capacitat de l'aforament de l'estadi en unes 9.000 persones, perquè la UEFA prohibeix utilitzar les grades retràctils, el Girona també haurà d'adequar diverses zones de Montilivi com la sala de premsa, l'espai de treball dels periodistes o l'ampliació de la zona VIP.