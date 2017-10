Marlos: «En partits així he de demostrar que si soc aquí és per alguna cosa»

Per això serveixen partits com el d'aquest vespre a Llagostera. Perquè futbolistes com Marlos Moreno, sense gairebé presència a la Lliga, tinguin alguna oportunitat. Aquella oportunitat que han reclamat durant tota la temporada. Amb la boca petita quan els toca parlar, però amb més força en cada entrenament. En el cas de colombià, ja fa setmanes que espera. El debut contra el Barça va ser més testimonial que cap altra cosa, amb els minuts de la brossa per treure el cap i amb un marcador impossible d'aixecar (0-3). Per això, jugar avui és una excel·lent motivació per a ell i la resta de companys que viuen una situació similar. Fa uns dies, va aprofitar a la perfecció l'amistós contra el Montpeller marcant un parell de gols. I avui, espera fer tres quarts del mateix al Municipal.

«Partits així són importants per als que no tenim gaire participació. És quan ens toca intentar sumar des de dins i demostrar que si som a la plantilla és per alguna cosa, que podem aportar», deia ahir a Riudarenes, un cop acabat l'entrenament. Recordava, per enèsima vegada, que segueix esforçant-se «al màxim» per intentar «estar el millor possible» quan Pablo Machín el faci jugar. I afegia, també un cop més, que com a futbolista professional que és no li queda més remei que «adaptar-se» a les exigències d'un sistema que, a simple vista, no se li escau. «Per a ningú és cap secret que sóc extrem, però he de jugar allà on se'm digui. Molta gent diu que aquest sistema no m'afavoreix. Jo tinc la ment tranquil·la i ser conscient que algun dia m'arribarà la meva oportunitat».

Tot i els poquíssims minuts que col·lecciona fins ara, revelava que «de moment» no li havia «passat pel cap» buscar-se una sortida al mes de gener: «Tot futbolista vol jugar sempre i jo també. He de tenir paciència. Em sento bé aquí i molt còmode amb els companys». Deia que el vestidor també estava «tranquil» tot i els mals resultats i avisava dels perills d'un Deportivo que coneix prou bé. «Són molt competitius, amb jugadors d'una gran qualitat com Mosquera, Çolak, Guilherme... És un rival directe i hem d'anar a totes a sumar».