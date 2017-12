Pere Guardiola i Ferran Soriano mostren el seu suport al projecte del Girona

Pere Guardiola i Ferran Soriano, en representació del Girona Football Group i del City Football Group, els dos màxims accionistes del Girona FC, s'han mostrat avui convençuts de consolidar el projecte a Primera divisió. Tots dos han assistit a la junta d'accionistes que s'ha celebrat a la sala d'actes de la Facultat de Dret de la UdG en una trobada on el director general, Ignasi Mas-Bagà, ha assegurat que el club passa "pel millor moment de la seva història" i en què el president Delfí Geli ha destacat que "seguirem creixent sense perdre els nostres senyals d'identitat".

Durant la junta el Girona ha aprovat el pressupost per a la present temporada, la del debut a Primera, que està xifrat en 44'5 milions d'euros. El Consell d'Administració ha detallat que el passat exercici va deixar un balanç negatiu de 5'5 milions provocat per l'augment de la despesa de personal a conseqüència de l'ascens a Primera. En tot cas Mas-Bagà va deixar clar que malgrat que ara el club es troba en una situació de patrimoni net negatiu, en les properes setmanes es podrà reequilibrar la situació gràcies als números positius dels primers mesos de la present campanya. Jugar a l'elit ha permès al Girona augmentar els abonats fins el 9.286 (un 68% de l'aforament de Montilivi), i ha triplicat els ingressos publicitaris. Queda pendent tancar l'acord amb un patrocinador principal per la samarreta, però el club no es vol precipitar i està convençut que en els propers mesos trobarà "el company de viatge" que més s'ajusti a les seves necessitats.

En la sessió d'aquest matí també ha aprovat que a partir d'ara per poder accedir a les juntes generals els accionistes hauran d'acreditar tenir-ne almenys 1.784 (ara s'hi podia entrar només amb una) i s'han canviat els estatuts socials per determinar que no només es poden celebrar juntes a Girona, on la SAE té el domicili social, sinó que també se'n podran fer a Caldes (on hi ha el PGA) o a Barcelona. Alguns petits accionistes han qüestionat aquestes decisions, tot i que des del club se'ls ha assegurat que se'ls vol seguir escoltant sigui agrupant-se per sumar la xifra de títols necessària per poder ser a les reunions o per d'altres canals que es volen crear.