OPINIÓ · «Derrota en un partit sense encert ni recursos» - Francesc Cargol

ai és un bon moment per perdre però tal com va anar el partit d'ahir a Sevilla i amb els hàndicaps que es va anar trobant el Girona la derrota no ha de suposar cap problema. Els punts que ha aconseguit fins ara l'equip, juntament amb l'ambició i les ganes que ha demostrat, el converteixen en un conjunt fiable i preparat per poder tornar a guanyar dintre de cinc dies.

Competint com sempre. En un estadi acostumat a veure partits de Lliga de Campions, el Girona va tornar a jugar un partit lluitant fins al final. L'equip de Pablo Machin disputa tots els duels jugant de tu a tu a qualsevol adversari. L'equip és valent, no especula i intenta anar sempre a buscar el seu rival. Ahir contra un Sevilla que disposa d'una plantilla àmplia i carregada de recursos tant ofensius com defensius els gironins van tornar a portar la iniciativa durant diverses fases del joc, van condicionar el conjunt local fins al punt d'obligar-lo a acabar defensant fins a la darrera jugada. No es pot demanar més a uns jugadors que es posen tot l'esforç sobre el terreny de joc i tenen la capacitat de jugar de la mateixa manera, tant si es troben a casa com si ho fan fora. Tot i la derrota d'ahir al Ramón Sánchez Pizjuan els gironins estan en el camí correcte i amb tanta Lliga com queda per davant cal seguir així. Cal tenir en compte que els andalusos són un equip molt experimentat i que amb el resultat favorable van portar el partit on més els convenia. El Sevilla va replegar bé, va ajuntar línies i quan es va veure guanyador va dosificar els seus esforços, va limitar-se a defensar i només sortia del darrere quan trobava possibilitats de contracop.

Falta d'efectivitat. El desenllaç del partit va deixar una sèrie de jugades que van ser clau a l'hora de buscar una explicació en el resultat final. En els minuts finals de la primera part i quan el partit estava controlat, va arribar una de les jugades més decisives del partit i que a la fi va ser definitiva en el resultat. Un penal per mans del davanter colombià Luis Muriel el va aturar Sergio Rico en una bona intervenció. Aday Benítez va llançar-lo amb la dreta al seu costat natural, creuat a la dreta del porter però aquest li va endevinar la intenció. L'errada en la jugada del penal va servir per canviar la dinàmica que portava el partit. La sensació és que els jugadors gironins van veure com perdien una gran oportunitat per poder avançar-se en el marcador. Va ser en la primera jugada de la segona part quan tornava a arribar un cop dur per als visitants, una passada filtrada entre la defensa gironina la va aprofitar Joaquín Correa per desmarcar-se a l'espai lliure. Amb habilitat l'extrem del Sevilla i a un sol contacte va superar la sortida de Yassine Bounou; Bernardo Espinosa i Jonás Ramalho no van estar encertats en el refús i Pablo Sarabia va estar atent per fer l'únic gol del partit. La jugada va ser desafortunada pels interessos de la defensa gironina. Dos jugadors van voler salvar una pilota de gol i lluny d'aconseguir l'objectiu van acabar molestant-se entre ells. Com que el Girona lluita sempre per tal de treure un resultat positiu, a la fase final del partit va arribar l'ocasió de l'empat, una rematada amb el cap de Portu entrant des del darrere la refusava un inspirat Sergio Rico. El porter del Sevilla que havia estat qüestionat en aquests últims partits, sobretot en alguna errada important a les semifinals de Copa, ahir va ser el millor per part del seu equip, un home clau.

Mancat de recursos. Va saltar la sorpresa quan a l'alineació inicial no va aparèixer el golejador Cristhian Stuani. Sense el davanter uruguaià la responsabilitat atacant va recaure en Michael Olunga. Ahir no va ser un bon partit el del nigerià, pràcticament no va entrar en joc i no va poder connectar amb cap dels seus companys més propers. El Girona va acusar molt la baixa del seu golejador. Stuani aporta molt en atac i sens dubte la fase ofensiva depèn molt del seu estat de forma. Borja García va aparèixer en ocasions aïllades i a mesura que anava avançant el partit anava quedant més tancat. Al mig del camp la lesió de Pere Pons també va ser important, tot i que el gironí només va jugar la primera part va ser el jugador que va recuperar més pilotes en tot el partit. La tasca que fa el migcentre de Sant Martí Vell és impressionant i ahir era un dels futbolistes que estava rendint millor, degut a la seva pressió va poder recuperar pilotes que es convertien en possibilitats d'atac. Com que David Timor no estava a la convocatòria va ser Aleix Garcia qui el va substituir. Un jugador de perfil diferent que no va poder mostrar la seva qualitat a la segona part, ja que no va poder entrar gaire en joc. La manca de possessió i de continuïtat en el joc no el van beneficiar.

Objectiu: Leganés. El Girona havia sumat quatre jornades consecutives sense conèixer la derrota. La d'ahir va ser la segona d'aquest 2018, ja que des del partit disputat a Mestalla contra el València els gironins sumaven dos empats i dues victòries. Ahir va estar prop de tornar a sumar i de ben segur que si ofensivament l'entrenador sorià hagués disposat de més opcions el resultat podria haver estat més positiu. Ara és el moment de tornar a recuperar efectius. És molt important la tornada d'Stuani de cara al partit de divendres a Montilivi. També caldrà veure l'evolució de la lesió de Pere Pons, tot esperant una recuperació a curt termini. L'aportació del Choco Lozano ha de servir per poder millorar les opcions d'atac i Portu ha de continuar amb el nivell que està mostrant. Aquesta setmana nova jornada, en què el Leganés d'Ander Garitano arribarà a Girona amb la intenció de posar les coses molt difícils als gironins.