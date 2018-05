«Hem tingut èpoques molt millors, però tampoc estem tan malament»

Amb una breu frase ho va resumir tot. El que va passar ahir, al damunt de la gespa; però també el que està vivint darrerament el Girona. «El somni s'ha acabat menjant la realitat», va deixar anar Pablo Machín, tot volent recordar que per a un equip que acaba de pujar, l'1-4 contra l'Eibar i veure que ser a Europa és pràcticament una utopia no hauria de tacar l'excel·lent temporada d'un equip que acaba d'estrenar-se a Primera. «Som els culpables, entre cometes, de continuar alimentant un objectiu ambiciós que ens hem marcat i que tenim molt difícil d'aconseguir. És normal estar ara frustrats», deia.

Això, després de pair una derrota «dura» en un partit «més equilibrat del que diu el resultat final», on el Girona va quedar massa «penalitzat pels nostres errors» davant un Eibar «que ha estat més encertat que no pas nosaltres». «Ells han estat bé, però els ho hem posat massa fàcil. Hem comès errors que no corresponen a un equip com el nostre. Els hem tingut tots en un mateix partit», va atzibar. Excessiu va trobar Machín l'1-4 final. «Potser estic boig, però tret d'unes errades puntuals hem fet un bon partit. Som humans i ens equivoquem, jo el primer. El que passa és que avui (ahir per al lector) hi hem fet massa vegades i el rival se n'ha aprofitat. Hem d'aprendre de totes aquestes coses». També va lamentar el «desordre» dels últims minuts, quan l'Eibar va rematar la feina amb el quart gol, obra d'Inui. Per rematar el seu anàlisi del partit, va deixar anar una altra sentència. «A ells els ha sortit tot bé i a nosaltres, tot molt malament».

Llavors se li va preguntar per Europa i per si creu que el Girona encara té opcions d'atrapar la setena plaça. «El que toca dir ara és que mentre hi ha vida, hi ha esperança. Si ja ho teníem difícil abans, ara se'ns complica», deia, tot admetent que li feia «ràbia» veure que alguns jugadors havien acabat plorant al vestidor. «Hem sigut tan bons i exigents amb nosaltres que, quan més contents hauríem d'estar per tenir la salvació des de fa temps, estem fotuts. Ens ha guanyat un bon equip; el mateix que continua darrere nostre a la classificació». Va reconèixer també que «segons diuen els números hem arribat molts justos al final de temporada», però que «segons les sensacions, depèn de com t'ho miris». «Hem tingut èpoques millors, però no crec que estiguem tan malament», va sentenciar.