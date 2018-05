La plantilla viatja al complet avui a Las Palmas

El futur de Pablo Machín va centrar l'atenció de la roda de premsa d'ahir, abans que el Girona marxi aquest matí cap a Las Palmas, on demà acabarà la temporada la seva estrena a Primera Divisió. «Intentarem posar l'últim segell a una temporada magnífica i històrica. Com a professionals, volem guanyar i acabar el més amunt possible per estar sempre orgullosos del que hem fet aquest any», va explicar Pablo Machín que s'emportarà tota la plantilla a Canàries en el darrer viatge del curs. «Fa deu mesos ningú podia imaginar-se una pel·lícula com la que hem viscut aquesta temporada. El club i l'afició han fet cinc passos de gegant», va assegurar Machín que vol acabar guanyant i per això va deixar clar que ningú esperi una gran revolució en l'onze titular: «Faré jugar l'equip que millor vegi per guanyar el partit»