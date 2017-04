Els sis arguments de Mou-te en Bici en contra del registre i la matriculació de bicicletes

La plataforma en defensa de l'ús de la bicicleta Mou-te en bici de Girona ha sortit al pas de les recentspeticions que han fet tant la Federació d'Associacions de Veïns de Girona com el mateix Defensor de la Ciutadania, Ramon Llorente, en el sentit de reclamar un registre de bicicletes i que aquestes vagin amb matrícula. I ho han expressat en sis punts:

En primer lloc, consideren que afegir tràmits administratius a l´ús de la bicicleta sols aconsegueix desincentivar-ne l´ús.Apunten que una bicicleta representa un vehicle de motor menys i contribueix a millorar la qualitat de l´aire, reduir el soroll i els embussos i alliberar espai públic. I afegeixen que no es pot tractar de la mateixa manera que un cotxe.

En segon lloc, pregunten quantes bicicletes amb matrícula hi ha a Holanda o a Dinamarca. I diuen que sembla bastant descabellat voler donar lliçons de com s´ha d´anar en bici a països on aquest hàbit està tan estès i és àmpliament valorat i respectat pels ciutadans.

En tercer lloc, assenyalen que una part important de la població, en la mateixa pòlissa de la llar, ja disposa d´assegurança de responsabilitat civil que cobreix a terceres persones en cas d´accident en bicicleta. Afirmen que creuen que és recomanable tenir-ne i, de fet, n´ofereixen a tots els seus socis. Tot i això, pensen que l´obligació no és necessària, perquè existeixen altres vies legals de denúncia, i només afavoriria a les companyies d´assegurances.

En quart lloc, durant molts anys, degut a la prevalença del cotxe, les bicicletes s´han vist com un destorb a la calçada, ja sigui per aquest motiu, per la desconeixença o per la manca de seguretat, alguns ciclistes circulen per la vorera. Per pal·liar aquesta situació, afirmen que cal més formació vial a ciclistes i conductors, començant a les escoles i instituts.

En cinquè lloc, indiquen que estan d´acord que els ciclistes incívics siguin sancionats sempre i quan la multa sigui proporcional al valor del vehicle i justificada per un comportament temerari. L´assistència a cursos de formació també seria una bona opció per a aquestes persones, assenyalen.

En sisè lloc, degut al seu pes, volum i a la limitada velocitat que pot assolir, deixen clar que la bicicleta és un vehicle molt menys perillós que el cotxe. I recorden que hi ha hagut moltes més morts de vianants per atropellaments de cotxe que de bicicleta. "A Girona cap", remarquen.