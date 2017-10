La Udg se suma a la vaga d'aquest dimarts

La Universitat de Girona ha condemnat de forma unànime l'actuació policial d'ahir diumenge durant la celebració del referèndum causant 893 ferits. Unes 1.500 persones, entre estudiants, professors i personal del PAS, s'han concentrat a la plaça de davant el rectorat per denunciar els fets d'ahir i reivindicar el dret a decidir de Catalunya. La protesta l'havia convocada inicialment el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans però després s'hi han sumat la resta de membres de la comunitat educativa. El rector de la UdG, Sergi Bonet, ha denunciat l'"agressió de les forces policials d'un estat" a un poble que exercia el seu dret a vot "pacíficament" i s'ha solidaritzat amb les víctimes. També ha anunciat que la universitat s'adhereix a la Taula per la Democràcia i se suma a la vaga de demà, de manera que de forma excepcional no hi haurà classes. Durant l'acte de protesta s'han fet cinc minuts de silenci, amb els braços enlaire ensenyant les mans que s'han pintat de blanc i les boques tapades per cinta adhesiva de color vermell.

A les onze del matí, uns 500 estudiants s'han concentrat davant de l'edifici del rectorat, a la plaça de les Àligues, on el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) han llegit un manifest. El motiu de l'acte era denunciar la "brutalitat" de l'actuació de les "forces d'ocupació de l'Estat" ahir 1-O que va acabar amb un total de 893 ferits. Veuen aquesta repressió com a una demostració que l'estat espanyol està disposat "al que sigui necessari" per "impedir l'autodeterminació" del poble de Catalunya.

És per això, que han fet una crida a continuar amb les mobilitzacions per defensar el dret a decidir, el resultat del referèndum i la declaració unilateral d'independència. "Estem disposats a desobeir les lleis que calgui d'un estat hereu del franquisme i tan anclat al règim del 78".

Seguidament, s'han pintat les mans de blanc i s'han posat cinta adhesiva de color vermell a la boca per protestar contra la resposta policial d'ahir diumenge. A les dotze del migdia, han convocat cinc minuts de silenci.



El rector anuncia l'adhesió a la vaga

Aquest acte ha comptat amb el suport de la resta de membres de la comunitat educativa i la plaça ha aplegat unes 1.500 persones. Entre elles, hi havia el rector de la UdG, Sergi Bonet, que ha llegit un manifest per condemnar les agressions i solidaritzar-se amb les víctimes. "Milers de ciutadans estaven convocats a exercir el seu dret a votar però aquest dret va ser violentament i forçadament vulnerat per les forces policials de l'estat espanyol", ha afirmat.

Durant la seva intervenció, també ha recordat que la universitat ja es va adherir al pacte nacional pel referèndum i que ara, veient el que va succeir ahir, se sumen a la vaga de demà convocada per la Taula per la Democràcia. D'aquesta manera, aquest dimarts no hi haurà classes en tot el dia.

Després d'aquest anunci, un portaveu dels estudiants ha fet una crida a la mobilització, perquè els estudiants no es quedin a casa i surtin al carrer. Les actuacions que es faran demà es debatran en tallers aquesta mateixa tarda.

Seguidament, alguns dels concentrats s'han afegit a l'acte que hi havia a aquella mateixa hora a la plaça del Vi, on s'han aplegat més de 4.000 persones. D'altres, s'han desplaçat fins a l'avinguda Jaume I. S'han aturat davant la subdelegació del govern espanyol i davant un altre edifici de l'Estat clamant contra la violència durant el referèndum.