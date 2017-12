Girona destinarà 8 milions a inversions el 2018

L'Ajuntament de Girona destinarà 8 milions d'euros (MEUR) a inversions al 2018 i vol que aquest sigui l'any en què s'engegui la reforma de l'antic Cinema Modern i es comenci a materialitzar la transformació de la carretera Barcelona. L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha avançat que es redactarà un estudi "per tenir clar" com solucionar el problema de l'amiant sota l'asfalt, que anirà en paral·lel amb l'inici de les obres –aquestes, privades- de la nova Clínica Girona i l'ampliació de l'Hipercor. L'Ajuntament ha presentat aquest dilluns aquelles actuacions urbanístiques que vol desencallar des d'ara i fins a finals de mandat. El pla inclou més de 50 obres repartides arreu de la ciutat, la majoria de les quals s'executaran al llarg del 2018 (com la marquesina del TAV o la reforma de l'antiga central del Molí).