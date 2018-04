Identifiquen una excandidata de Cs al Senat el 2008 com una de les persones que van destrossar els tòtems

La Policia Municipal de Girona ha identificat cinc dels participants que formaven part del grup de persones tapades amb passamuntanyes que van destrossar els tòtems dedicats als líders independentistes al costat de l'edifici de la Generalitat a Girona.

Els fets van tenir lloc la nit de dimarts a dimecres, quan el grup –format per unes 8 persones amb la cara tapada– es van dedicar a destrossar les construccions i a tallar les lones amb les cares dels polítics presos i els exiliats. Els veïns que eren allà van poder enregistrar en vídeo tot el que havia passat i just després es van dirigir a la comissaria de Policia Local i Mossos d'Esquadra per alertar del succés.

De moment s'han pogut identificar cinc dels responsables – quatre dones i un home– entre els quals hi ha Esmeralda Ubeda, la cap de llista de Ciutadans (Cs) al Senat l'any 2008, segons han informat fonts policials. En el currículum que va presentar com a candidata al seu moment es detalla que va néixer a Toledo i que fa més de vint anys que resideix a la ciutat de Girona. La seva afiliació al partit ve arran de la convicció que «des del seu inici, és l'únic que garanteix un canvi real cap a una política sensata, racional i, sobretot, que representi els ciutadans i lluiti pels seus drets i llibertats».

El currículum informa que Ubeda treballa de professora del Departament de Física a la Universitat de Girona, on actualment imparteix encara algunes assignatures. Ciutadans s'ha desvinculat de les accions de la seva militant, de les quals asseguren que no tenien constància. També afegeixen que actualment no exerceix cap càrrec al partit.

Paral·lelament, després de fer-se pública la identitat d'una de les participants d'aquesta acció, l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, també va aprofitar l'ocasió per pronunciar-se a través de les xarxes socials, referint-se a uns fets que considera propis de la «violència feixista». Puigdemont va demanar que aquest tipus de successos no es donin «ni a casa, ni enlloc» i va exigir explicacions a la formació política de Ciutadans. «Vestits com terroristes, armats amb eines tallants, fent actes contra la llibertat d'expressió... és la kale borroka de Cs» va piular a Twitter.