Salvador Dalí és un personatge fascinant com pocs. Quasi 30 anys després de la seva mort, torna a les portades dels diaris per l'episodi grotesc de la jutgessa que ha ordenat exhumar el seu cadàver per descobrir si ell, el més gran dels masturbadors i home de sexualitat vague, és el pare d'una paròdica pitonissa de tele local. Una dona que ja havia intentat resoldre la seva vida econòmica demandant Javier Cercas, a qui acusava d'haver-la utilitzat furtivament de musa de novel·la.

La mort de Dalí, el 23 de gener de 1989, ja va ocupar les portades dels diaris més importants de tot el planeta. Com si el més gran propagandista d'ell mateix de tota la història hagués calculat el dia de la seva pròpia mort procurant que cap notícia fes ombra al seu òbit. De fet, l'única notícia destacada d'aquell dia era que el dissident soviètic i premi Nobel de la Pau Andrei Sájarov es presentava per ser diputat al nou Parlament de diputats populars de la Unió Soviètica. Sájarov, que com a físic nuclear va treballar en programes secrets soviètics per a la construcció de la bomba atòmica i de la d'hidrogen, també era un personatge amb una impressionant tirada mediàtica en aquell moment, però res comparat amb el geni de Figueres, que era un ésser mitològic en vida.

Dalí continua fascinant per molts motius. La seva obra plena de jocs i laberints psicològics genera una atracció diabòlica, però sobretot fascina encara més la seva vida sobreactuada i els misteris construïts per ell mateix. Els anys posteriors a la seva mort, les visites al museu no van parar de pujar. Quan semblava que podrien anar de baixada, l'estiu es disparava amb cues davant del museu de russos, xinesos o americans. I així fins a consolidar-se com un dels més visitats del continent. I tots atrets per una marca, Dalí, que potser és la més poderosa creada mai a Catalunya. Una marca que aquest xou de la pitonissa Jazmine alimenta perquè permet a Dalí tornar a les portades quasi 30 anys després de morir. La Fundació faria bé d'allargar l'esperpent el màxim temps possible i convertir l'exhumació en un colossal hapenning dalinià.