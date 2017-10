El Reial decret llei 14/2017, de 6 d'octubre

El Consell de Ministres va aprovar el divendres 6 d´octubre el Reial decret llei «pel qual s´aprova la reactivació extraordinària i per temps limitat del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació». El text va ser publicat el dissabte següent al BOE i va entrar en vigor el diumenge 8.

El títol de la norma, lògicament pensat en atenció a l´única modificació que el Govern desitjava inicialment realitzar de la normativa vigent, que no era res més que la pròrroga del programa PREPARA, tenint en consideració la sentència del Tribunal Constitucional núm. 100/2017, de 20 de juliol, i l´acord aconseguit en la Conferència Sectorial d´Ocupació i Assumptes Laborals el 18 de setembre, no s´ajusta a la realitat del contingut d´aquella, ja que hi ha dues modificacions més que han de merèixer atenció i amb les quals es tracta de corregir defectes, errors, omissions o imprecisions en la normativa vigent; més exactament, es tracta de la regulació de les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social en el supòsit de contractació de personal al servei de la llar familiar, i de la durada dels contractes per obra o servei que se celebrin en el marc de la normativa reguladora en l´àmbit públic de la ciència, la tecnologia i la innovació. Podria donar-se a aquest RDL el sobrenom d´«apaga focs», perquè intenta donar solució a tres problemes. Per tant, qui s´aturi en el títol de la norma i no procedeixi a la lectura de tot el seu contingut, desconeixerà les modificacions introduïdes en dos àmbits jurídics d´indubtable importància, al marge del nombre de persones a les quals puguin afectar. Són els problemes derivats, un cop més, d´incorporar en l´última fase d´elaboració de la norma, modificacions de textos normatius que res tenen a veure amb la previsió inicial de contingut de la norma i que, després, els seus redactors s´han oblidat incorporar al títol. No és una bona tècnica jurídica, més enllà de l´encert o de la conveniència d´aquestes modificacions.

Convé també assenyalar que, després de l´esmentada sentència del TC, el Ministeri d´Ocupació i Seguretat Social va remetre a les comunitats autònomes a finals d´agost una proposta d´acord per a la seva aprovació en la Conferència Sectorial, així com també un esborrany de RDL pel qual s´aprovaria «la reactivació extraordinària i per temps limitat» del programa PREPARA, en concret fins al 30 d´abril de 2018. En el document debatut en aquesta Conferència, el govern recordava la sentència del TC, subratllava la necessitat de mantenir el programa, manifestava la seva intenció de revisar els programes que complementen la protecció per desocupació, i demanava que s´atribuís al Servei Públic d´Ocupació Estatal «de manera extraordinària i limitada en el temps» les funcions i atribucions que el TC ha declarat que són de competència autonòmica, és a dir «les funcions de concessió i pagament de l´ajuda econòmica d´acompanyament», fins que es produeixi la «revisió i reordenació» de tots aquells programes. La justificació de la proposta es trobava, al parer del govern, en la impossibilitat de la seva gestió per les autonomies des de la data en què va finalitzar la prorroga anterior (15 d´agost), afirmant-se que «no és possible per la seva complexitat fer efectiva sense solució de continuïtat la gestió de les ajudes per part de les CCAA, que són les administracions competents per a la concessió i pagament d´aquests ajuts».

El text, aprovat en la Conferència Sectorial, atribuïa al SPEE de forma excepcional i limitada en el temps la gestió de la concessió i el pagament de les ajudes previstes en el programa PREPARA, fins al 30 d´abril de 2018, i al mateix temps instava a la revisió dels programes que complementen la protecció per desocupació «per adequar-se plenament al marc competencial vigent, d´acord amb la jurisprudència recent del TC, millorant la protecció de les persones desocupades i possibilitant la complementarietat entre els programes autonòmics i estatals, en els termes en què s´acordi en el marc d´aquest procés de diàleg (social i amb les CA)». Així doncs, el RDL en el qual es recull la pròrroga del programa fa expressa menció a aquest acord.

La segona mesura es refereix a la reducció de cotitzacions empresarials en supòsits de contractació de persones que presten llurs serveis a la llar familiar, recuperant la que va existir fins al mes de juny i que havia desaparegut perquè la Llei de Pressupostos Generals de l´Estat 2017 no la va incloure. No obstant això, la modificació operada per la disposició addicional primera del RDL 14/2017 no modifica la Llei de PGE pel que fa a la supressió de tals reduccions durant els mesos de juliol i agost, sinó que simplement recupera el marc normatiu anteriorment vigent a partir del mes de setembre, estenent l´àmbit temporal d´aplicació de la norma des del dia 1 d´aquest mes fins al 31 de desembre de 2018, atès que a partir de 2019 és aplicable al col·lectiu d´empleats de la llar familiar el règim general regulat en la Llei General de Seguretat Social.

Pel que fa a l´aclariment o modificació de la Llei 14/2011 de la Ciència, es tracta de l´ampliació de la durada dels contractes per obra o servei als que no són d´aplicació la durada màxima legal o convencional.

Com va passar amb els contractats predoctorals i la polèmica que es va suscitar sobre el canvi de codi del contracte, i que va requerir una intervenció del Govern per tornar a la «casella de partida», ara ha estat la problemàtica d´un bon nombre d´investigadors contractats per centres nacionals de recerca (amb forma jurídica de fundacions públiques) la que es va posar sobre la taula a mitjan setembre en els mitjans de comunicació i en les xarxes socials, amb l´anunci de l´extinció de contractes temporals formalitzats per a obra o servei determinat en transcórrer el termini màxim (tres anys) fixat a la normativa laboral (art. 15.1 a de la Llei de l´Estatut dels treballadors), no sent possible la pròrroga pel que estableix la disposició addicional trenta-quatrena de la Llei de PGE 2017.

La incorporació (ja sigui sota una simple aclariment de la normativa vigent o de la seva modificació) de les fundacions públiques (i entenc que també la dels consorcis públics si hi hagués algun dubte referent a això) a l´àmbit d´aplicació de la Llei 14/2011 significa en definitiva que no els són d´aplicació a les contractacions efectuades per a obra o servei de projectes de recerca dels límits màxims, legals o convencionals, establerts per la normativa laboral. Es pot pensar, per tant, que serà d´aplicació la normativa reguladora de la contractació d´investigadors predoctorals (quatre anys) i també dels postdoctorals (cinc anys).