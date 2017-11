Per què?

Anna Maria Muntada Batlle GRANOLLERS

Per què buscar culpables per la pèrdua per part de Barcelona de la seu de l´Agència Europea de Me­dicaments? Era una gran o­por­tunitat, però tractar ara de culpar Rajoy o Puigdemont em sembla ja totalment absurd. És una oportunitat perduda i hem d´assumir-ne les conseqüències més enllà de la crítica fàcil al respecte.

Fracàs de Madrid i de Barcelona en qualsevol cas i, repeteixo, oportunitat perduda.



Agraïments

Joan Cama palamós

El passat diumenge, dia 12 de novembre, vaig participar amb la meva dona, i com fem quasi cada any, a la nova edició de la marxa dels Traginers, a Palamós.

La bona dinàmica d´aquell dia, però, va canviar completament quant prop de les 10 del matí baixàvem pel corriol del puig del Montagut en direcció al castell de Vila-romà. Vaig relliscar, perdent completament l´equilibri, amb la mala sort que quan el peu va tornar a situar-se a terra ho va fer entan mala posició que em va suposar el trencament de tíbia i peroné per damunt del turmell.

Ara quan ja soc a casa convalescent, em veig amb la necessitat d´agrair a tothom l´atenció, l´ajuda i les mostres d´amabilitat i d´humanitat que he rebut durant tots aquests dies.

Des dels participants a la marxa que en el moment de l´accident coincidien amb nosaltres en a­quest tram i que es van bolcar amb atencions, com la Carme. A tots els professionals d´emergències que em van atendre en un primer moment, Creu Roja, ADF Ga­varres Marítima, Bombers del parc de Calonge, la tripulació de l´helicòpter dels GRAE, o la dotació de sanitaris de l´ambulància del SEM.

Als professionals d´Urgències de l´Hospital de Palamós, al per­so­nal sanitari de la 5a planta, als de quiròfans, a tots els amics que treballen en aquest hospital i que m´han visitat durant la meva esta­da i, per descomptat, a l´equip de traumatologia i al Dr. Castañeda.

També vull fer esment a tots els companys d´habitació amb els quals he compartit aquests dies d´estada hospitalària, i de manera destacada a en Jordi, de la Bisbal, la seva experiència de vida i l´opti­mis­me que transmet en va ser de molta ajuda. No vull oblidar-me dels membres del Club Alí Palamós, organitzadors de la marxa, i el seu president, l´Oriol, al capdavant, que han estat al meu costat en tot moment. A la família, els com­panys de feina i els amics que m´ajuden i s´interessen pel meu estat.

Aquesta ha estat una veritable experiència de vida que et de­mos­tra la fragilitat de les persones, però que a la vegada et reconforta davant l´alt nivell dels serveis d´emergència i sanitaris catalans però, sobretot, de la qualitat humana de la gent d´aquest país que arran d´aquesta experiència m´han transmès totes i cadascuna de les persones que m´han atès, han estat al meu costat o que m´han fet arribar el seu suport durant tots aquests dies.

A tots/es, moltes gràcies!



Contesta a la senyora Maria Salip Calvo

Josep Pla prats salt

Ens demana per favor que els que no se sentin espanyols marxem d´aquesta terra. Jo li demano per favor a ella, que surti del nostre país Catalunya. Vostè es pot sentir espanyola, però la majoria de la gent d´aquí està molt indignada després de tot el que ha passat i patit. Repressió total i abús de força, hem vist consternats com la seva estimada policia espanyola colpejava gent gran sense cap mirament. Fins i tot deixant una persona sense visió en un ull. I tot això pel sol fet d´anar a votar.

Els hauria de caure la cara de vergonya però vostès estan cecs i no veuen la realitat. Es diu segons la premsa espanyola que som delinqüents i subversius. Si veuen les manifestacions veuran milers de gent que es manifesten pacíficament reclamant el dret a votar lliurament i la llibertat dels presos polítics. Compari amb les seves manifestacions, que sempre hi ha hagut aldarulls.

Per tant, si vostè no està a gust en aquesta terra, que nosaltres tan estimem, Espanya és molt gran. Respecto els que se senten espanyols, però li agrairia de tot cor que aquest respecte fos mutu i no per tenir opinions diferents.

Això que han fet no és demo­crà­cia, és repugnant i intolerable, no els ho perdonarem mai. Això és una dictadura molt pitjor que en les millors èpoques del franquisme.