Es droguen i llegeixen

Rússia ha estat exclosa en bloc dels Jocs Olímpics d'hivern que se celebren a Corea (la del sud, que la del nord s'entreté amb la pirotècnia) al començament de l'any que ve (a tota velocitat). Diuen que Rússia practica el dopatge d'Estat que no sé si vol dir que l'Estat els posa als atletes les pilules, les xeringues i les cremes hormonals a l'armari del lavabo, sense restriccions, o que un rus drogat es posa a emetre edictes, articles 155 i requeriments d'Hisenda. Això seria greu, sens dubte. En tot cas, el COI prefereix el dopatge capitalista, de mercat lliure com si diguéssim, el que significa que, si ets prou bo, pots compartir camell amb Keith Richards.

Al que anava. Segons una enquesta d'àmbit europeu, els escolars russos són els que presenten una més alta comprensió lectora. Nosaltres vam quedar al darrere de grans potències com Lituània i Bulgària, a veure si hi posa remei el Porrat de Llibres de Santa Llúcia, que a més ens conservarà la vista. L'atroç hivern rus ha de contribuir no poc als hàbits lectors. Són més drogoaddictes els bons lectors? No crec, però es llegeixen fins i tot els prospectes i, per tant, atenen (o no) les indicacions relatives a posologia i efectes secundaris. I si són els Jocs d'Hivern, com és possible excloure Rússia, que té més hiverns que tota la secció de congelats de Mercadona? Seria com excloure França d'una fira de vins o a Itàlia d'un simposi de disseny.

També podria ser que els nens russos comprenguin tan bé el que llegeixen perquè si no és així molt abans d'arribar a la pàgina 812 de Guerra i pau, ja s'han perdut. L'altre dia vaig veure uns Relats complets de Txèkhov en una llibreria i ocupaven quatre volums del gruix d'una vorada. Consulto una llista de famosos de l'esport suspesos per dopatge i, com en un acudit d' Eugenio, hi ha una russa, dos argentins ( Diego A. Maradona es prenia efedrina a grapats) i, oh, sorpresa, set nord-americans, del qual s'infereix una maniobra de l'OTAN i de les JONS per venjar-se de l'espia Cipollino al servei dels separatistes.