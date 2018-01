El cost de la cruïlla de Llambilles

Quan era petit anava tot sovint amb els meus pares a visitar els avis a Llagostera. Un dels entreteniments a l'estiu era asseure's a la porta, davant la carretera, per veure la caravana de cotxes que a poc a poc passaven per anar cap a Sant Feliu o a Platja d'Aro.

Amb el temps s'han fe vies directes que fan que els cotxes provinents de Barcelona o els de Girona, ja no passin pel mig de Llagostera. En el cas de Cassà de la Selva, travessar el poble també es va convertir en una odissea, i s'hi va trobar solució fent una variant. Però a mesura que se solucionen els punts conflictius d'un lloc se'n creen d'altres. Si ara no és un problema travessar Cassà, Llagostera, o Santa Cristina, sí que ho és Llambilles, ja que s'ha creat un punt conflictiu a la seva cruïlla. Era ben legítim que els veïns del poble demanessin una solució pel problema de circulació que patien, ja que donada la intensitat del trànsit de la carretera principal els era molt difícil poder-la creuar o incorporar-s'hi. La solució triada fou posar-hi un semàfor, i el resultat han estat cues quilomètriques assegurades. Si bé es van reduir una mica eliminant el gir a l'esquerra venint de Girona, cal dir que malgrat això les cues persisteixen, i molt sovint arriben a Cassà o a Quart, independentment de si es estiu o hivern, festiu o laborable.

¿Des de l'Administració s'han parat a pensar en el cost diari que tenen les cues que s'hi fan? Aquest temps perdut d'hores de treball, de litres de benzina, de contaminació, per una conducció lenta o al ralentí o per què no, simplement del temps de lleure perdut, quin cost té dia rere dia? Segur que no hi ha cap mena de solució?

Segurament resoldre aquest punt de circulació no és senzill ni econòmic, però la inversió seria rendible, ràpidament, amb l'estalvi de temps i consum assolit. Aquesta via, que connecta l'interior amb el litoral és una via de comunicació diària, tant per feina com per tràmits administratius, serveis sanitaris, etc. entre les diverses poblacions costaneres i la capital gironina. Naturalment la proposta i solució ha de ser respectuosa amb l'entorn, el medi ambient i el paisatge però per això comptem amb bons professionals enginyers que a través dels Col·legis professionals poden aportar solucions tècniques amb total harmonia amb l'entorn, que farien que la inversió fos amortitzada amb l'estalvi dels ciutadans i també amb el confort dels veïns de Llambilles.