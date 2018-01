Recuperar els rius

L'absència de pluges de manera continuada està afectant des de fa temps determinats punts del planeta. Diuen que és pel canvi climàtic. No ho sé, evidentment, però confio plenament en la paraula dels experts i els meteoròlegs. El que sí és cert és que tinc la percepció que plou molt menys que abans. Quan era petit, recordo èpoques de setmanes senceres de pluja. T'havies de calçar les botes d'aigua –aquelles negres que arribaven fins al genoll– pràcticament tota una setmana. De ben petits a totes les cases hi havia botes d'aigua. Dubto que ara hi hagi gaires cases que tinguin botes d'aquest tipus. Ara plou menys però els dies que ho fa ho sol fer amb més intensitat. A la ciutat de Girona la prova de la manca de pluges és la imatge que tenen els dos principals rius, l'Onyar i el Ter. Aquest últim és el que dona també aigua a la demarcació de Barcelona, fet que fa minvar encara més el seu cabal. Fa autèntica pena el nivell que té a les ribes, a l'altura del pont de la Barca. I l'Onyar no es queda enrere. Sota el pont d'Eiffel actualment hi ha una illa de sorra espectacular d'una vuitantena de metres de llarg. No hi passa aigua. No sé quina és la solució però el que és cert és que hauríem d' aprendre tots plegats la necessitat d'estalviar aigua perquè em temo que el pitjor encara està per arribar.