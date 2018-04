Després del 8-M, res de res

Justícia cega, justícia sorda, justícia insuficient i fora de la realitat. Per què seguim anomenant justícia al que ni de lluny s'ajusta a la definició del bell terme? «Principi moral que inclina a obrar i jutjar respectant la veritat i donant a cadascú el que li correspon de»? La sentència de La Manada coneguda aquest dijous amb escàndol redueix al delicte d'abusos sexuals l'agressió en grup de cinc homes a una jove de 18 anys en un portal durant els sanfermines. El tracte donat a la víctima en el transcurs del judici feia presagiar una sentència favorable als acusats, que van gravar amb els seus telèfons mòbils l'atac, una prova que no s'ha pres en consideració. No s'aprecia l'ús de la força, ni la intimidació en l'actuació dels cinc depredadors, un d'ells guàrdia civil i un altre militar professional, que presumien a les xarxes socials del que anaven a fer, i van fer. Els magistrats han comprat, però, el desprestigi de la perjudicada, espiada després de la violació per la defensa per intentar demostrar que no va patir seqüeles. Dic violació perquè no he estudiat Dret, i penso que una rotllana de cinc tios que arraconen una noia per practicar sexe sense el seu consentiment de totes les maneres possibles, en un lloc petit i fosc, i després li roben el telèfon perquè no demani ajuda, és una violació.

Per si l'assumpte no fos prou lamentable, la sentència compta a més amb el vot particular d'un jutge anomenat Ricardo González, que ha demanat l'absolució per als acusats i només aprecia el furt del mòbil. La integritat d'una dona val menys que un smartphone en el top manta de la justícia espanyola. Quin resum d'un violent malson que ha sacsejat la consciència de tot un país. Si aquesta opinió és una interpretació acceptable del Codi Penal de qui té la responsabilitat d'aplicar-lo, haurem de reformar les lleis i buscar millors professionals per defensar-les. Al més aviat possible, a més, perquè cada dia que aquest senyor continua formant part d'un tribunal és un insult a les dones. El seu missatge és tan malsà per als policies que en temps rècord van capturar els agressors, com per a la futures víctimes del masclisme: denuncieu, investigueu, que no servirà de res. Un parell d'anys a l'ombra i de tornada a la vida civil, si no aconsegueixo declarar-los innocents des del principi.

Semblava que alguna cosa canviaria després del 8-M, la massiva manifestació feminista en reclamació de respecte per les dones, però no. Les reivindicacions de les dones tradicionalment menystingudes, s'estavellen contra els murs de sempre. Tant de bo la vergonyosa sentència de La Manada sigui la metxa que els faci saltar pels aires. Aquesta justícia no està a la nostra altura. Aquesta no és la justícia que ens mereixem.