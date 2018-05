La nostra devoció mariana

Joaquim Arpí Montero Lloret de Mar

Sr. Josep Lluís Carod-Rovira, gràcies per la seva presència a Lloret de Mar, a la sala d´actes del Club Marina Casinet, on va impartir la conferència «500 anys de protestantisme». Repassar amb vostè el camí del protestantisme per les nostres terres va ser un temps del qual certament no vam quedar decebuts.

El que sí que li he de dir és que les manifestacions entorn de l´Eucaristia i els santuaris marians, crec, podien haver estat més respectuoses amb la fe de la majoria dels presents.

Dels Santuaris dedicats a Maria, la mare de Jesús, n´estem tan cofois! Casualment la se­va conferència coincidia amb el dia de la mare de Déu de Montserrat, patrona de la nos­tra terra, i efectivament, qua­si tot Catalunya té Santuaris dedicats a Maria! I a Girona més! N´estem tan feliços de la devoció Mariana del nostre poble! Amb Maria també hi trobem al Senyor, el Déu en Crist que habita en les persones. ¿No sabeu que sou temple de Déu i que l´Esperit de Déu habita en vosaltres? (1 Co 3,16), també el trobem en els temples de les nostres Parròquies, i... en l´Eucaristia! Sí, aquesta és la nostra Fe!

A Lloret de Mar tenim un Santuari dedicat a la Mare de Déu de les Alegries, temple de la primera parròquia de Lloret, consagrada l´any 1079, molt estimat per tots els lloretencs. I ja que ve al cas, parlant d´aquesta alegria, recordo les paraules sortides del cor d´un amic: «que al cel, quan la Mare de Déu es gaudeix escoltant les floretes de la Lletania que li dirigeixen els seus fills, des de tota la terra, en sentir que li diuen: «causa de la nostra alegria», mira somrient a Crist i li diu: «em diuen la causa de la seva alegria», i no s´adonen que la causa de la «nostra» alegria són ells?.

Almirall Cervera

Joan Giménez Ràfols Puigcerdà

Creguin si els dic que tots, absolutament tots els polítics amb qui he parlat sobre la Colau, tots diuen el mateix: No es mereix ser l´alcaldesa de Barcelona. En l´última, espero que ho sigui de veritat, ha titllat l´almirall Cervera de feixista. Aquesta senyora desconeix què és el feixisme. Com pot identificar l´almirall Cervera com un feixista si ella l´únic que coneix és fer d´ocupa. I tot ve per donar al carrer un nom d´un còmic com fou Pepe Rubianes.

A veure si ens entenem, Sra. Colau. A la Mary Sampere, l´Ajuntament li va fer un monument al capdavall de la Rambla, que tampoc és res de l´altre món ja que ella es mereixia molt més, però no deixa de ser un recordatori d´aquella gran actriu. Senyora Colau, Pepe Rubianes, conegut per tots nosaltres, tenia, podríem dir, el Capitol com el teatre dels seus èxits. No creu vostè, i els argentins que l´acompanyen, que hauria estat millor fer-li un monument davant d´aquest teatre i no la bestiesa de treure la placa de l´almirall Cervera, que recordi bé, va morir el 1909, deu anys abans de que sor­gís el feixisme a Europa? Descansi se­nyora Colau, li convé.



El debat sobre

la història

Jesús Domingo Martínez Girona

La investigació i el debat sobre la història han de ser plenament lliures en una societat democràtica. Per això cal una resposta contundent de la societat civil a un projecte que ens faria retrocedir quaranta anys. En aquest sentit va ser la promulgació d´una llei de «Memòria Històrica», que alguns volen tornar a imposar.