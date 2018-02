Iberdrola, única companyia espanyola entre les més ètiques del món

Què és l'ètica? Com es mesura? A priori, mesurar un intangible tan qualitatiu pot paréixer complex, però l'Institut Ethisphere, entitat líder en definició d'estandards de bones pràctiques empresarials ho ha fet i ha confeccionat el seu rànquing anomenat "World´s Most Ethical Companies" de les companyies més ètiques en 2018: 135 empreses, de 23 països i 57 sectors.

Entre tots ells, trobem l'única representació espanyola present en la llista: el grup empresarial dedicat a la producció, distribució i comercialització energètica Iberdrola.

En 2007, l'Institut Ethisphere va començar a elaborar este índex amb l'objectiu de reconéixer el paper d'aquelles empreses que aposten per promoure un canvi positiu en la comunitat empresarial mundial. L'entitat ha inclòs en la seua classificació a Iberdrola durant les últimes cinc ediciós, de forma consecutiva.

Metodologia

L'avaluació de les companyies més ètiques del món es basa en el marc Ethics Quotient ® (EQ) de l'Institut Ethisphere, que oferix una forma quantitativa d'avaluar l'acompliment d'una empresa de manera objectiva, uniforme i estandarditzada. La informació recopilada proporciona un mostreig exhaustiu dels criteris definitius La puntuació es genera en cinc categories clau: programa d'ètica i compliment (35%), ciutadania corporativa i responsabilitat (20%), cultura d'ètica (20%), govern (15%) i lideratge, innovació i reputació (10%).

Entre les companyies seleccionades en el rànquing s'inclouen altres multinacionals com Accenture, Adobe, Cànon, Dell, Lilly, Bimbo, Intel, Kellog´s, L´Oréal, Mastercard, Microsoft, Pepsico, Starbucks, Volvo i Xerox.

Iberdrola, en el ´2018 Bloomberg Gender-Equality Index´

Iberdrola se sotmet de manera voluntària a la valoració de diversos índexs i informes de prestigi per a contribuir a la seua aposta per la sostenibilitat i la reputació corporativa. És el cas de l'informe 2018 Bloomberg Gender-Equality Index, en el qual Iberdrola és l'única utility espanyola seleccionada.

Este estudi inclou 104 empreses de 24 països i 10 sectors d'activitat que cotitzen en el mercat nord-americà. L'objectiu és analitzar la presència de la dona en l'àmbit laboral. Els Consells d'Administració d'estes societats expliquen, de mitjana, amb un 26,2% de presència femenina.

Iberdrola se situa per damunt d'estos percentatges, ja que la companyia compta amb cinc dones en el seu Consell d'Administració, d'un total de 14 membres, la qual cosa suposa un 35,7%. A més, el percentatge de dones en l'empresa ha crescut un 50% en poc més d'una dècada.

Ignacio Galán con las embajadoras del programa Universo Mujer.

El grup presidit per Ignacio Galán considera que la igualtat entre hòmens i dones forma part dels valors essencials de la companyia. La companyia du a terme diverses actuacions al Regne Unit i als Estats Units per a incrementar la presència femenina en els sectors energètic i tecnològic. És el cas, per exemple, de la Women in Renewable Energy Scotland.

També des de fòrums com l'European Roundtable of Industrialists, que reunix les 50 majors empreses industrials d'Europa, Iberdrola impulsa diverses actuacions per a incrementar el nombre de dones en llocs de lideratge i en els seus òrgans de govern.

Així mateix, Iberdrola manté un ferm compromís amb la conciliació entre la vida laboral i personal.