Imaginem-nos un home que s'excita sexualment quan acaricia un globus. El soroll de la pell contra el plàstic li encanta i la possibilitat que exploti mentre l'està tocant li resulta molt excitant. Se li desperta l'erotisme. Parlem d'excitació sexual.

Aquest home necessita ajuda? Té un problema? Té una parafília sexual que s'hagi de curar? La resposta és que depèn, i en aquest article intentarem explicar què és el que fa que una pràctica sexual determinada sigui problemàtica o no.

Parlem de parafílies i hem de començar dient que el concepte és una mica controvertit i ha anat canviat al llarg de la història. A grans trets, entenem per parafília trobar erotisme on generalment no es troba. Els globus no solen provocar excitació sexual, és per això que l'excitació sexual a través dels globus l'entenem com una parafília.

Ja intuïu que és una definició dèbil. Sabíeu que el sexe oral durant molts anys va ser considerat una parafília? Era una pràctica sexual diferent, que ara entenem dintre de la sexualitat convencional.

Per tant, tot i que hi ha una llista de parafílies (n'hi ha més de tres-centes), hem de tenir sempre molt clar que els qui decidim què és una parafília i què no som persones i són consensos que poden anar canviant.

Exemples de parafílies molt comunes serien el fetitxisme (el típic és el dels peus i les sabates), el voyeurisme o l'exhibicionisme.

Però tornem a l'exemple d'abans. Un home que sent excitació sexual amb un globus té una parafília? No sempre. Si només es pot excitar d'aquesta manera, si no és capaç de trobar erotisme enlloc més, llavors sí que parlem de parafília.

Si, en canvi, els jocs amb els globus són una pràctica més dintre d'una sexualitat més àmplia, que a vegades pot funcionar també sense globus, aleshores parlem d'una sexualitat sana que no presenta cap mena de problema.

L'expressió de la nostra sexualitat pot ser molt rica si ens deixem portar, podem trobar erotisme en llocs insospitats. Si ens fa ser feliços, endavant! Mentre no faci mal a ningú, la parella hi estigui d'acord i no sigui la nostra única manera de trobar el plaer sexual estarem tenint una sexualitat rica, saludable i perfecta. Encara que fem coses tan estranyes com acariciar un globus.

Si realment només ens podem excitar amb una pràctica parafílica aleshores sí que seria convenient demanar ajuda i mirar què passa. També necessitem ajuda professional si ens agrada una pràctica determinada que ens preocupa molt, que ens fa sentir culpables o inadequats.

O, evidentment, si ens agrada alguna cosa que ens fa mal, que fa mal als altres o que ens fa tenir relacions amb algú que no ho ha consentit (cosa que, a més d'un problema, és un delicte, és clar).

Fora d'això, tota la resta està bé. Hem de tenir clar que la sexualitat pot ser sorprenent.

A vegades deixar-se sorprendre està bé!