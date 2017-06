Per què s'engreixa amb més facilitat en envellir?

És inevitable. Amb el pas del temps l'abdomen del qual presumies de jove ja no és tan llis, les cuixes ja no són els que eren i gairebé sense adonar-te la bàscula comença a sumar nombres.

A mesura que envellim, els canvis hormonals, aliats amb la gravetat, són els responsables que es tendeixi a guanyar pes més fàcilment a partir de certa edat. Però hi ha altres factors que afecten l'estil de vida que poden fer que els quilos s'agafin amb més facilitat en llocs fins llavors inesperats.

El metabolisme basal

La principal raó per la qual es guanyen quilos en envellir són els canvis metabòlics. Encara que estiguis en tombat, assegut o simplement llegint aquest article, el teu cos està cremant calories. La taxa metabòlica de repòs és el valor que s'utilitza per expressar quanta energia es gasta estant en ple repòs. Aquest índex depèn de diversos factors com pes, edat, sexe, herència genètica o alçada.

Amb el pas del temps, la taxa metabòlica tendeix a desaccelerar, provocant que la crema de les calories que consumim necessiti més temps i energia. Tot i que és molt difícil canviar aquest índex, sí que hi ha certs trucs que poden ajudar-te a accelerar el metabolisme.

Augmentar la teva massa muscular, realitzar cinc àpats al dia (però amb menys quantitat en cadascuna), incloure a la teva dieta aliments amb alts nivells de proteïnes, menjar picant o dormir bé són alguns dels conills que t'ajudaran a accelerar el metabolisme basal ja reduir els efectes del pas de l'edat en el greix corporal.



La manca d'exercici

En passar els anys ens tornem menys actius. Els llocs de treball sedentaris, la vida familiar o els moments de relax per desconnectar de l'estrès laboral es converteixen en una prioritat i fan que l'esport passi a un segon pla, en la majoria dels casos.

Si es realitza menys exercici la massa muscular es va perdent, ajudant al fet que el metabolisme es torni més lent i el greix aparegui més fàcilment. A mesura que es van guanyant anys és important acostumar-se a realitzar activitats físiques (poden ser de poca intensitat) diàriament.

El descontrol en l'alimentació

Amb el temps també és possible que els bons hàbits alimentaris que els pares i professors ens inculcaven de petits desapareguin. I és que és normal trobar a treballadors de mitjana edat que opten pel menjar ràpid o aliments poc saludables en el poc temps que tenen per menjar.

A més, en passar els anys els mecanismes per al control de la gana i la sacietat tenen a funcionar pitjor. Aquests menjars menys nutritius i racions poc controlades juguen un paper important en l'acumulació de greix.