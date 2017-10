Canvi d'hora: Trucs per portar-ho millor

Aquest cap de setmana Catalunya canvia a l'horari d'hivern i a la matinada de dissabte a diumenge els rellotges s'han d'endarrerir una hora.

Encara que el canvi pot semblar insignificant, hi ha a qui els costa adaptar-se, i genera cansament i cert descontrol horari durant diversos dies. Per tractar d'evitar-ho, diumenge es converteix en el dia clau i per això us oferim diversos consells per superar aquest dia i començar la setmana amb bon peu i adaptarse al canvi d'horari d'octubre 2017.

1. Adaptació al canvi d'horari.

Durant els dies previs al canvi horari d'octubre 2017 modifica les teves rutines uns minuts de manera gradual. Això suposarà un menor impacte en la vida diària. Comença el dia 'com un rei'. Com el rellotge s'endarrereix una hora, un s'enfronta a un diumenge més llarg del que és habitual, de manera que la dita de "esmorzar com un rei" s'ha de complir més que mai. Això sí, amb aliments saludables, fugint de la brioixeria industrial i els productes amb sucres i greixos afegits.

2. Canvi d'hora: migdiada, sí o no?

La migdiada és un costum molt típica a Catalunya, i més en cap de setmana, però quan es produeixen aquestes modificacions del son és important evitar-les, ja que no fan més que augmentar el descontrol dels horaris, aconseguint l'efecte contrari, ja que generarà més cansament. Si no queda més remei que fer una becaina, aquesta no ha de superar la mitja hora per superar amb èxit el canvi d'horari d'octubre de 2017.



3. Canvi d'horari: evita certes begudes.

Les begudes que puguin afectar a la nostra son, com algunes energètiques o el cafè, han de quedar fora dels nostres plans fins que el nostre cos s'hagi acostumat al canvi d'horari d'hivern.



4. Canvi d'horari: Pren vitamines.

En el cas que t'afecti molt el canvi d'hora d'octubre de 2017, pots provar a prendre algunes vitamines com la B3 o B6, que t'ajudaran a disminuir el cansament.

D'altra banda, també pot ocórrer-el contrari: en general, aquest canvi horari ens fa arribar a les últimes hores del dia amb poca sensació de cansament, de manera que és positiu recórrer a complements alimentaris naturals. Aquests experts destaquen aquells rics en triptòfan, un gran aliat en la síntesi de la serotonina i la melatonina, principals controladors del son.



5. Canvi d'hora: arofita les hores de llum.

Caminar a l'aire lliure i aprofitar al màxim les hores de llum afavoreix la adaptació al canvi d'hora. La tarda d'aquest diumenge es percep llarga, però no hem de veure-ho com una cosa negativa: solem queixar-nos de falta de temps, i aquest dia ens brinda una tarda amb més temps del normal. Aprofita les primeres hores de la tarda, a les que encara hi ha llum del sol, per realitzar una mica d'activitat física suau, que ens ajudarà a relaxar-nos i a mantenir-nos distrets.