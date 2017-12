Set trucs per fer desaparèixer la sensació de tenir gana a totes hores

Segur que alguna vegada t'ha passat. Estàs avorrit, sense fer res i de sobte t'ataca una fam voraç que fa que mengis qualsevol cosa. Un error molt greu per a tots aquells que intenten perdre pes o simplement portar una dieta sana.

Però encara que en moltes ocasions la fam apareix per simple avorriment o caprix, també és pelfet que no s'ingereixen en la dieta els aliments amb els nutrients necessaris per omplir l'estómac.

Si el que vols és evitar picar entre hores, aquests trucs t'ajudaran a eliminar la sensació de fam:

Beu més aigua

L'aigua és essencial per a l'ésser humà. Aproximadament el 65% del cos humà està format per aigua i ha de ser reposada contínuament ja que l'activitat vital consumeix diàriament part d'aquesta reserva.

Però beure aigua durant el dia no només t'ajudarà a estar més sa. Si et beus un got abans de dinar tindràs una major sensació de sacietat a l'estómac i menjaràs menys. De la mateixa manera, beure més aigua entre àpats t'ajudarà a reduir la fam.

Si et costa beure aigua, pots preparar infusions fredes o calentes per afegir-hi una mica de sabor. Això sí, sense sucre.

Evita el sucre

Sempre que et sigui possible, evita els aliments que portin sucre blanc refinat, com ara els pastissos o la pastisseria industrial. Aquesta substància eleva bruscament la glucosa de la sang per després fer-la caure dràsticament, provocant que la fam i els desitjos apareguin de cop i volta.

Inclou més proteïnes en la teva dieta

Aquestes molècules són essencials en qualsevol dieta perquè ajuden a construir el múscul, millorant així la resistència. Però a més, els aliments amb alt contingut en proteïnes et saciaran més i t'ajudaran a que aparegui poc després aquesta sensació de tenir l'estómac buit.

Cereals com la civada o les carns vermelles t'ajudaran a ingerir la quantitat de proteïnes necessàries en el teu dia a dia.

Mastega xiclet

Moltes vegades tenim aquest forat a l'estómac per ansietat o avorriment, i no per gana. En aquests casos mastegar xiclet t'ajudarà a calmar aquestes emocions i t'oblidaràs de la fam durant una estona.

No passis més de quatre hores sense menjar

Si els esportistes fan cinc àpats al dia, per què tu no? Amb l'esmorzar, l'aperitiu a mig matí, el dinar, el berenar i el sopar controlaràs la brusca caiguda de la glucosa a la sang i evitaràs menjar de més després. A més, d'aquesta manera podràs accelerar el metabolisme i perdre pes més fàcilment.

Practica esport regularment

Si alguna vegada has practicat esport ja hauràs notat que després estàs de més bon humor. Això es deu al fet que amb l'exercici s'alliberen endorfines i serotonina, les hormones i neurotransmissors capaços de mantenir-te alegre i motivat.



Inclou en la teva dieta aliments rics en fibra

A més de ser bona per al trànsit intestinal, la fibra és capaç d'alentir l'absorció de greixos i sucres dels aliments. Així ajuda a mantenir els nivells de glucosa a la sang, fent que la sensació de sacietat i plenitud duri més temps.