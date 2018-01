Exercicis per posar-te en forma després de les festes de Nadal

Els excessos del Nadal poden passar factura al nostre cos. Un cop acaba el 6 de gener i has menjat l'últim tros de tortell comences a penedir-te. La bàscula està més amunt, la teva figura ja no és la mateixa i toca tornar a posar-se en forma i perdre pes.

El primer que cal fer és començar una dieta saludable. S'han acabat els menjars abundants, els dolços, la xocolata, les salses i les calories. Després de Nadal tornen les verdures, la fruita, la carn a la planxa i el peix. Aquests menjars cal combinar-los amb exercici físic, ja que, si no ens movem, no cremarem cap caloria i, per tant, no perdrem aquests quilos de més.

Per fer exercici no és obligatori anar al gimnàs amb una rutina pensada per ser realitzada en un d'aquests centres. Ho pots fer perfectament a casa o al carrer al costat d'una amic / a o familiar.

Si vols posar-te en forma després de les festes nadalenques, et mostrem cinc exercicis que et poden ajudar.



Caminar i córrer



No hi ha res més senzill que posar-se un calçat esportiu i roba còmoda i sortir a l'aventura. Caminar i córrer serveix per activar l'organisme o per cremar les calories del dia.

Depenent del teu estat físic potser hauràs de limitar-te a caminar durant les primeres setmanes i anar canviant el ritme fins a començar una carrera. El més important és buscar la rutina i l'horari perfecte, és a dir, trobar un forat 4 o 5 dies a la setmana per realitzar aquest esport.

Saltar a la corda



A primera vista, aquest exercici pot semblar un joc de nens, però fins als millors esportistes, entre ells nedadors i boxejadors, el realitzen. La seva funció és cremar moltes calories en molt poc temps i treballar una quantitat de músculs, des dels bíceps i tríceps, fins als quàdriceps.

Només has de saltar de forma constant i sense parar. Això sí, no et posis a fer-ho a la màxima intensitat i vés augmentant el ritme de mica en mica. Pot realitzar aquest esport al menjador de casa teva o en una habitació àmplia, escoltant una mica de música o amb la televisió de fons.

Anar en bicicleta



Si vols baixar de pes, anar en bicicleta és una de les opcions més recomanables. L'estampa post-nadalenca d'anar amb la bici és molt comú en pràcticament qualsevol família en aquesta època de l'any.

També pots fer aquest exercici a casa, per mitjà d'una bicicleta estàtica, mentre ens mantenim entretinguts escoltant música o veient algun programa televisiu que ens agradi.

Taula d'exercicis



Si vols començar el matí amb energia, el millor és una taula d'exercicis. Alguns estiraments, abdominals, planxes i rotacions de maluc serveixen per cremar el greix.

En aquestes dates, el més comú és que el greix s'acumuli a la zona de l'abdomen, maluc i cames. Per això, els millors exercicis per cremar el greix localitzat serien els abdominals frontals i laterals, el 'spinning' a lloc (córrer sense desplaçar-se) i per a les cames i glutis les esquat. L'objectiu d'aquests exercicis és augmentar diàriament la quantitat de repeticions, no carregar els músculs.

Peses a casa



Per fer aquest exercici no cal tenir unes peses per casa. Només cal un parell de llibres de llom ample, com un diccionari o una enciclopèdia. En primer lloc, amb els llibres agafats pel llom, fes cops de puny a l'aire en repeticions de 10, descans de 30 segons; 10, descans de 30 segons, i 5, marcant el cop.

Un altre exercici és posar els llibres a terra, donar suport les mans sobre ells, creuar les cames i fer aixecaments, també en sèries de 10. Aquests dos tipus d'exercici t'ajudaran a guanyar força en els braços i a perdre pes al maluc.