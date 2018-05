Dia Mundial Sense Tabac: Vuit raons per deixar de fumar

Milions de persones segueixen fumant al món a pesar que està més que comprovada la seva alta influència en l'aparició o agreujament de malalties greus, com el càncer. Si ens parem a pensar sobre quins són els beneficis de fumar realment no ens en ve cap al cap. Gastem diners i el més important, intoxiquem el nostre cos, perjudiquem a la nostra salut, i la dels que ens envolten.

Segons l'Associació Espanyola contra el Càncer (AECC), el

. Així mateix, destaca que cada any més de 20.000 morts s'han del càncer de pulmó, sense oblidar que fumar cigarrets causa almenys el 30% de totes les morts per càncer.

Per això, el director de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, el doctor Esteve Fernández, recorda que fumar representa una malaltia crònica, és una addicció, com el pot ser l'alcoholisme i els beneficis d'aquesta pràctica només són nocius per a la nostra salut.

Així, el també director del Centre Col·laborador de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per al Control del Tabac enumera en una entrevista de Infosalus les raons més importants per deixar de fumar, i que al seu judici explicarien per què el tabac és tan nociu per a la nostra salut:

1.- El tabac té diferents efectes malignes per a la nostra salut. El càncer de pulmó és el més famós. Però el tabac produeix diferents tipus de càncers importants i està relacionat també amb el càncer de laringe, de faringe, d'esòfag, d'estómac, de pàncrees, de vesícula urinària, de vesícula biliar, de vies biliars, així com alguns tipus de leucèmies, entre moltes altres malalties.

2.- "Realment els tòxics del tabac afecten a tot l'organisme a pesar que es pensi que la diana principal és l'aparell respiratori. S'intoxica al cos amb substàncies que previsiblement el faran emmalaltir, i segurament que greument. Cada cigarret en una calada pot aportar 70 substàncies cancerígenes", argumenta.

3.- Un altre gran grup de malalties que obliguen a deixar de fumar són les malalties cardiovasculars, tant l'infart de miocardi com la malaltia coronària, els accidents vasculars cerebrals, que inclouen hemorràgies i infarts cerebrals, així com la malaltia vascular perifèrica, i també l'aneurisma d'aorta. "És a dir, totes les malalties cardiovasculars que representen la gran causa de mortalitat en espanyols. Aquí el tabac és el gran factor de risc", sentència Esteve.

Els fumadors moren de mitjana entre els 35 i els 65 anys / Getty Images



4.- El tabaquisme afavoreix igualment l'aparició de les malalties respiratòries, destacant la EPOC, una malaltia que acaba matant i lentament. "Amb la EPOC si no es deixa de fumar acaba amb els pacients de forma progressiva i crònica", adverteix.

5.- Pels fumadors passius. "El tabaquisme passiu mata desenes de milers d'adults no fumadors a la UE cada any. No només cal deixar de fumar per un mateix. També cal fer-ho per la salut dels altres. El fumador perjudica a les persones que té prop d'ell quan fuma. Se sap des de fa anys i per això s'han motivat els canvis legislatius recents. Un no fumador exposat al fum de tabac té un risc relatiu de càncer de pulmó un 20% més gran que un no fumador que no hi convisqui, i en cas d'infart de miocardi un 25% més de risc de patir-lo", indica l'especialista.

6.- Per la salut dels nens, que són especialment vulnerables a l'efecte del tabac. Aquests es veuen exposats al fum del tabac de pares o familiars o amics que passen temps amb ells i per això tenen més risc d'infeccions respiratòries, d'asmes, o d'otitis mitjana. En el cas dels nounats i dels lactants, Esteve adverteix que la maduració pulmonar és més lenta, i a més en mares fumadores el risc de mort sobtada del lactant és major, i els fills de mares fumadores tenen un menor pes en néixer. Segons l'OMS, al voltant de 250 milions dels nens que estan vius al món avui moriran per causa del tabac.

7.- La pèrdua de llibertat que origina el tabac: "Si ho penses fredament, allò normal no és posar una planta en un paper que es faci cremar i inhalar-ne el fum que es desprèn. El tabac com a ús recreacional en el fons és un parany perquè s'accedeix a una substància que és addictiva i sobre la qual la voluntat que es té de consumir-la es tendeix al segon terme. Un motiu per no fumar és la pèrdua de llibertat que origina el propi tabaquisme. Una vegada ho has provat i t'enganxes la decisió de seguir o no fumant depèn de l'addicció. És la gran basa de la indústria del tabac, vendre una substància de la que es té necessitat".

8.- Precisament, un altre motiu important per deixar de fumar, segons el parer d'aquest col·laborador de l'OMS és el no fer el joc a la indústria tabaquera. "En l'actualitat sabem que les plantacions de tabac estan en països marioneta, amb dubtosa qualitat democràtica, que en comptes de conrear cocos o plàtans conreen tabac, i han fet dependre tota l'economia del país en les plantacions del tabac, quan altres agricultures serien menys perjudicials. L'única cosa que volen les empreses tabaqueres és augmentar el marge de negoci que és molt gran", conclou Esteve.