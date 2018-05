Es manté tallada la carretera de l'Esparra on va bolcar un camió el dissabte

Els veïns de l'Esparra de Riudarenes estan aïllats des de dissabte al migdia i no poden sortir d'aquest nucli de Riudarenes per la GIV-5514, ja que hi va bolcar un camió i la grua que l'anava a treure també es va accidentar.

Està previst, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) que aquest matí es puguin començar les tasques per treure el vehicle pesant, que en fer marxa enrere va quedar embarrancat entre els arbres.