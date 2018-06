El Montseny celebra 40 anys com a Reserva de la Biosfera declarada per la Unesco

El parc natural del Montseny celebra durant tot aquest any el seu 40è aniversari com a Reserva de la Biosfera declarada per la Unesco. Administracions, població local i agents econòmics es marquen com a objectiu mantenir i aprofundir l'actual equilibri entre preservació d'un entorn natural únic i les activitats socioeconòmiques, a més de ser un referent en l'educació ambiental. La Unesco va declarar el 28 d'abril de 1978 el massís del Montseny com a Reserva de la Biosfera, una figura del programa l'Home i la Biosfera (MAB), que té com a finalitat fomentar solucions per conciliar la conservació de la biodiversitat amb un ús sostenible, el desenvolupament econòmic, la investigació i l'educació en una àrea geogràfica determinada. També l'any 1978, a la vall de Santa Fe, al mateix parc, obria les portes l'Escola de Natura Can Lleonart, la primera a Catalunya i de tot l'estat, impulsada pel Zoo de Barcelona. El 1987 la Generalitat el va declarar parc natural segons la llei catalana.

El 2014, a petició de la població i gestors del parc, la Unesco va decidir ampliar l'àmbit de reserva a tot el territori dels 18 municipis del parc, passant de poc més de 30.000 hectàrees a més de 100.000. La reserva de la biosfera es divideix en tres zones concèntriques: el nucli, que és la zona central on hi ha una especial protecció biòtica; la zona tampó, que abasta tot el parc natural; i la zona de transició, que inclou l'ampliació del 2014 i abasta les zones amb major densitat de població. La Reserva de la Biosfera del Montseny inclou municipis del Vallès Oriental i Osona, i cinc de la Selva.

A l'acte de commemoració, que es va celebrar ahir a la Diputació de Barcelona, hi va participar la presidenta d'aquest ens, Mercè Conesa; el diputat de la Diputació de Girona i president del Consorci Vies Verdes de Girona, Albert Gómez; el director del Zoo de Barcelona, Antoni Alarcón; i l'especialista del programa Ecologia i Biodiversitat de la Unesco, Maria Rosa Cárdenas Tomazic.