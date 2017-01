TV3 s'endú el lideratge del 2016 per setè any consecutiu per una dècima

n TV3 ha tancat el 2016 mantenint el lideratge d'audiència per setè any consecutiu, però amb un marge mínim respecte al seu principal perseguidor, Telecinco. Després de caure durant els últims mesos de l'any, cedint el lideratge a la cadena de Mediaset, la televisió pública de Catalunya ha aconseguit imposar-se amb una quota mitjana de l'11,4%, només una dècima més que Telecinco, que s'ha quedat amb un 11,3 %. Segons les dades de Kantar Media, Antena 3 s'ha situat en tercera posició amb un 10,4%. A continuació s'ha situat La1 amb el 7,3%, seguida per Cuatro, amb el 6,5%, empatada amb La Sexta. Les cadenes temàtiques de pagament han crescut i tenen un 6,6%, 8TV tanca l'any amb el 3,4% i La 2 se situa en una quota del 2%.

La televisió pública és la primera que aconsegueix mantenir-se líder set anys consecutius a Catalunya. Set anys en primera posició, liderant un total de 69 dels 84 mesos d'aquest període que va des del 2010 fins ara. Així, la cadena ha estat la més vista un total de 135 jornades i que, dels 366 dies d'aquest 2016, en 310 ocasions el programa més vist del dia hagi estat de TV3, i d'aquestes, en 254 hagi estat un telenotícies. No obstant això, la pèrdua del lideratge en els darrers mesos és un fet que preocupa la direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). El director de TV3, Jaume Peral, va assegurar el passat novembre que, entre altres temes, «s'està treballant en tres línies diferents per reforçar les audiències» de cares al 2017.

Telecinco guanya a Espanya

En l'àmbit estatal, Telecinco va tornar a ser la proposta favorita del públic durant el 2016, malgrat cedir el lideratge del mes de desembre a Antena 3, que va aconseguir una quota mitjana del 13,3 % pel 12,8% de la cadena de Mediaset España. Tanmateix, amb una quota de pantalla del 14,4% acumulada al llarg dels dotze mesos de l'any, Telecinco s'ha quedat amb el lideratge, per cinquè any consecutiu. De la seva banda, Antena 3 s'ha quedat finalment amb un 12,8%, tres dècimes menys que l'any passat.

Per grups, Mediaset ha tancat l'any amb un 30,2%, imposant-se de nou a Atresmedia, que es queda en el 27,1%. Mentre que TVE s'anota un 16,8%. L'emissió més vista de l'any 2016 va ser el partit de l'Eurocopa entre Croàcia i Espanya del passat mes de juny a Telecinco, amb 10.726.000 espectadors (60,6%).