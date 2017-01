Roger de Gràcia serà des de demà l'amfitrió d'«El sopar» a TV3

Una taula ben parada, una bona companyia i, sense proposar-s'ho, va sorgint la conversa. Potser, a partir d'un fet quotidià, d'una anècdota, s'acabarà reflexionant i parlant de temes en profunditat, reflexionant sobre vivències, intercanviant experiències, contrastant parers i opinions. I tot, durant un sopar amb amics. Aquest és el punt de partida d'El sopar, el nou format que TV3 estrenarà demà a la nit, a les 22.35 h, després del Polònia, i que tindrà Roger de Gràcia d'amfitrió.

Seran dotze capítols de cinquanta minuts durant els quals quatre persones de diferents àmbits professionals i de reconegut prestigi, al voltant d'una taula, conversaran, parlaran d'experiències íntimes i personals i reflexionaran sobre els temes universals de manera tranquil·la i distesa, en un ambient agradable, còmode, com el que hi pot haver en qualsevol casa sense càmeres al davant.

El nou programa, dirigit per Núria Castejón, arrencarà cada setmana amb Roger de Gràcia exercint de mestre de cerimònies i, per damunt de tot, amfitrió. Tenir fills i poder compaginar-ho serà el primer tema tractat, demà a la nit en el primer lliurament. Per parlar-ne, al voltant de la taula hi seuran: Thaïs Villas, la coneguda col·laboradora del programa El Intermedio, que té una filla de 19 mesos; Quim Morales, director del programa La segona hora de l'emissora RAC1 amb tres fills d'11, 9 i 6 anys; Berto Romero, actor i humorista amb tres fills, i l'escriptora empordanesa Sílvia Soler, amb dos fills de 18 i 21 anys.