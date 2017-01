TVE posarà a prova la bona oïda dels famosos en un nou concurs

Televisió Espanyola tornarà a fer jugar un grup de famosos en el seu nou concurs, El gran reto musical. Amb Eva González de conductora, l'espai que s'emetrà pròximament a La 1 comptarà amb Carlos Baute, Santiago Segura, Fran Rivera i Antonio Carmona entre els famosos rostres que hauran de provar si, a més, posseeixen bona oïda. A l'espera que es comuniqui la data oficial de l'inici de les emissions, l'ens públic sí que va avançar ahir part de la mecànica del concurs.

Segons una nota de premsa, «vuit famosos, dividits en dos equips, s'enfrontaran amb molt d'humor i ritme a una llista plena d'èxits musicals els intèrprets dels quals hauran d'endevinar. Les cançons els arribaran amb interpretacions molt originals i amb proves inesperades i divertides».

A més dels personatges esmentats, la llista dels primers convidats al programa es completarà amb Anabel Alonso, Ruth Lorenzo, Rossy de Palma i Ana Milán.

En les següents entregues, passaran pel plató artistes com Pitingo, Manu Tenorio o Falete, actors com Antonio Velázquez, Paula Prendes, Bibiana Fernández o Melani Olivares, presentadors com Cayetana Guillén Cuervo, Nieves Herrero, Elena S. Sánchez o Màxim Huerta i celebritats com Norma Duval o Carmen Lomana.

El concurs musical arriba a TVE avalat pel seu èxit en països, com França (TF1), Alemanya (RTL), Itàlia ( RAI1) i Holanda (RTL4).