Comença l'espectacle amb la primera gala d'un renovat «Oh Happy Day»

Després dels dos programes de càsting, comença el gran espectacle i la competició a Oh Happy Day. Un plató posat al dia per a aquesta nova temporada, amb més llum, més pantalles de vídeo i un cos de ball professional perquè les actuacions dels concursants brillin més que mai. Un programa amb nova sintonia, nova imatge gràfica, nou jurat –format per Daniel Anglès, Peter Vives i Gisela– i nova presentadora, Anna Simon. Un Oh Happy Day renovat afronta, des d'aquesta nit, la seva temporada més espectacular.

Serà la primera ocasió per veure en directe els dotze grups seleccionats per participar en aquesta fase final. Amb 4Gami i Not Named com a representants de la demarcació de Girona, la resta de conjunts que competiran des d'avui per guanyar aquesta edició són: Acústic5 (Barcelona), Friendship Sound (Cornellà, l'Hospitalet de Llobregat), Henna (Barcelona), Jukebox (Barcelona), Kundala (Barcelona), Le Due Donne (Barcelona), Loka Linda (Castelldefels, Santa Perpètua de Mogoda), Obmud (Barcelona), Sotavent (Barcelona) i Soundsix (Barcelona).