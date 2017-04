Saul Goodman, de «Breaking Bad», va tenir un passat honrat

En la premiadísima i prestigiosa Breaking Bad, Bob Odenkirk era l'advocat gàngster espavilat Saul Goodman, però el personatge va tenir «un passat honrat» que explica ara la sèrie Better Call Saul, que acaba d'estrenar la seva tercera temporada a Espanya i revela aquesta «emocionant» transició, segons explica l'actor en una entrevista.



Better Call Saul, que va estrenar tercera temporada dimarts passat a Movistar, només un dia després de fer-ho als Estats Units, és l' spin off de Breaking Bad i se situa al 2002, és a dir, diversos anys abans que Walter White es creui en el camí de Saul.



Odenkirk explica que una de les coses que fa interessant la creació d'una sèrie que giri entorn de Saul és veure «qui està darrere d'aquesta careta» per explicar l'evolució de Jimmy McGill, l'advocat que vol demostrar que és honrat i que cada vegada serà més Saul Goodman.



Quan li van oferir passar de ser un personatge secundari a Breaking Bad a protagonista de Better Call Saul, no s'ho va pensar dues vegades perquè sabia que «mereixeria la pena».



«Jimmy –com s'anomena el seu personatge abans de convertir-se en Saul– s'anirà transformant a través de les pressions del món i i el propi canvi de personalitat, i intenta encaixar, tenir importància, trobar el seu lloc, tenir cert poder i un sentit en aquest món jurídic d'Alburquerque en el qual realment tens la vida molt complicada», explica Odenkirk.



Hi ha aspectes de la sèrie, diu, que són «com una pel·lícula de l'oest» i en la tercera temporada hi ha «moltes confrontacions» entre personatges «com l'escena en la qual dos vaquers desembeinen les pistoles en aquest desert», revela Odenkirk.



«El públic de Better Call Saul és molt intel·ligent i sap que cal prestar molta atenció als detalls perquè després hi ha recompenses al llarg de la trama», afegeix l'actor, que afirma que li ha agradat més encarnar a Jimmy perquè «té més facetes, és més humà i, encara que fa alguna estafa, sent més empatia per la gent». Dirigida per Vince Gilligan i Peter Gould, a Better Call Saul Rhea Seehorn encarna el paper de l'advocada Kim Wexler i assegura que aquesta ha estat una temporada «especialment divertida i emocionant».