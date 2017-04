La segona temporada de «La gent normal» s'estrena avui a TV3

Són temes que es troben molt presents al carrer. Debats que sempre han existit o que han sorgit en els últims anys. Maneres d'entendre la vida, l'amor o la feina, de lluitar contra una malaltia o d'afrontar una situació difícil. Sobre aquest tipus de temàtiques gira novament La gent normal, la sèrie documental de TV3, que aquesta nit estrena la seva segona temporada, a partir de les 23.10 h. Dirigit i presentat per Agnès Marquès, el format emetrà les seves dotze noves entregues cada dimarts, després de Sense ficció. L'escriptora Lolita Bosch i el fundador de Change.org, Francisco Polo, seran els protagonistes del primer episodi, que tractarà sobre l'assetjament a l'escola.



Entre les persones que aporten el seu testimoni en aquesta temporada destaquen l'expresidenta del Parlament Núria de Gispert, que explica com va afrontar el càncer mentre era consellera de Justícia; la cantant Lídia Pujol, que parla sobre els abusos sexuals; l'actor Pep Muné, que explica com és viure amb una parella vint anys més jove que ell. També compta amb les veus de Xavier Sardà i Xavier Bosch, que tenen en comú haver perdut la mare quan eren molt joves o Francesc Orella i Mercè Arànega, que confessen per què han triat l'opció de no tenir fills.



Al final de cada capítol, com en la primera temporada, la mirada d'un il·lustrador deixarà un testimoni complementari amb traç precís sobre el tema tractat.