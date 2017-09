HBO adaptarà en una sèrie la novel·la de Fernando Aramburu «Patria»

La plataforma HBO portarà a la televisió al costat de la productora Alea Media la novel·la de Fernando Aramburu Patria, amb Aitor Gabilondo com a guionista i productor, i es convertirà així en la primera producció espanyola del gegant nord-americà, que va desembarcar al país ara fa tot just un any. Segons van informar ahir fonts d'HBO, la plataforma està treballant «en el desenvolupament d'una producció original d'adaptació» basada en el best-seller d'Aramburu, que narra el conflicte basc. «Les mateixes fonts que insisteixen que estan en les «etapes preliminars» i que no poden donar més detalls «de moment».

Publicada per Tusquets, Patria ha venut més de 500.000 exemplars i va ja per la seva 21a edició, segons dades de l'editorial. Aramburu, que resideix a Alemanya des de 1985, va trigar tres anys a escriure el llibre, en el qual retrata la complexitat humana de nou personatges dins de la sagnant història dels últims 30 anys del País Basc a través de dues amigues, Miren i Bittori, i de les seves famílies, separades per un assassinat.