«30 minuts» aborda aquesta nit el fenomen de la venda ambulant

Aziz Faye, Lamine Sarr i Fatou Mbaye fa més de set anys que van arribar a Catalunya des del Senegal. Són tres dels centenars de venedors ambulants que hi ha actualment al país. TV3, en coproducció amb Batabat, aborda aquesta nit el fenomen de la venda ambulant amb el reportatge Plegar la manta, que s'estrena al programa 30 minuts. Per fer-ho, entrevisten manters i exmanters que busquen la manera de deixar la venda ambulant i trobar una feina regularitzada.

Els tres protagonistes del documental durant molt de temps no han tingut permís per treballar legalment i per això s'han dedicat a la venda ambulant. Tots tres són del Senegal, com la gran majoria de persones migrants que es guanyen la vida amb el que s'ha popularitzat com top manta. Ara, tots tres exploren diverses alternatives per deixar la manta, però tenen clar que crear una cooperativa o la seva pròpia marca de roba no són la solució definitiva per a tots els venedors ambulants.

El reportatge dona veu, a més de les mateixes persones que es dediquen a la venda, a institucions, entitats de drets humans i comerciants, que ofereixen la seva perspectiva sobre la problemàtica. Totes coincideixen a assenyalar les traves legals amb què es troben les persones que arriben a Espanya a la recerca d'oportunitats laborals.