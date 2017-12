Chino Darín descobreix les veritats i els mites de la cultura de l´alimentació

El canal # 0 de Movistar + estrena avui Dame veneno, un nou programa sobre alimentació que condueix Chino Darín. L'emissió del primer lliurament d'aquest programa s'acompanyarà de dos documentals gastronòmics: Constelación de estrellas Michelin: a cuatro manos, sobre el sopar que Dani García va orquestrar per a Nobu Matsuhisa, i Fantasia by Escribà, que recull el projecte més ambiciós del reboster Christian Escribà, que en l'estiu de 2014, a Singapur, va fer la seva versió de Charlie i la fàbrica de xocolata en crear un espai de 8.000 metres quadrats ple de xocolata.

La veritat que s'amaga rere els aliments que mengem, el preu real de tot allò que podem trobar a la nostra nevera o al rebost, les noves formes de producció artificial, l'obsessió per cremar calories, les tendències en alimentació, les tècniques per acabar amb la fam al món, l'alcohol i els seus efectes i el màrqueting alimentari són alguns assumptes que analitzarà Chino Darín a Dame veneno, amb la col·laboració de diversos experts en la matèria, reportatges i consells per alimentar-se millor.