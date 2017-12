La primera ficció de Paco León es veurà a Movistar +

El glamur d'una estrella de Hollywood i la grisa Espanya franquista, la llibertat absoluta al llit davant de l'analfabetisme sexual o el malbaratament versus la misèria. Aquests són els antagonismes que mostrarà Paco León a Arde Madrid, una comèdia sobre la vida d'Ava Gardner a la capital des de l'òptica del seu servei.

Una aposta ambiciosa i arriscada de Movistar +, ja que es rodarà en blanc i negre en escenaris freqüentats el 1961 per «l'animal més bell del món», quan va tenir com a veïns del seu dúplex al número 11 del carrer Doctor Arce Juan Domingo i Isabel Perón, com els tablaos flamencs Vila Rosa i el Corral de la Morería, la cocteleria Chicote, les Ventas o el barri de Las Vistillas.

«La televisió de pagament ha anat desdibuixant la frontera entre la televisió i el cinema, però ningú s'havia atrevit a creuar la franja del blanc i negre», apunta Paco León, que produeix, dirigeix i protagonitza aquesta «alta comèdia» de vuit episodis, encara que oberta a més temporades, que es començarà a rodar al gener i s'emetrà a finals de 2018 a la plataforma Movistar +.

L'acompanyen en l'aventura la seva dona, Ana Rodríguez, amb qui va idear el projecte fa cinc anys, a més d'Inma Cuesta com a «indiscutible protagonista» en el paper d'Ana María, una professora de la Secció Femenina, «franquista bastant convençuda, decentisísima, coixa per la poliomielitis, verge i analfabeta sexual», que acaba treballant com a criada de la Gardner amb Pilar (Anna Castillo) i Julián Villagarán, entre d'altres.

León, que encarnarà el xofer de la famosa actriu, no volia fer una pel·lícula biogràfica d'una dona «libèrrima, un huracà a l'Espanya franquista», de manera que va decidir cedir el protagonisme al seu servei domèstic i convertir així els espectadors en uns «voyeurs de la vida d'Ava» a més d'oposar conceptes com el glamur i la pobresa o la llibertat i la repressió en aquella Espanya grisa i trista.