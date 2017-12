Carlos Sobera allarga l'idil·li amb Mediaset ampliant el contracte

Carlos Sobera passa a formar part del planter de presentadors de Mediaset España després de signar amb la companyia un contracte de llarga durada amb el qual encadena la presentació de dos nous programes Little big show i Volverte a ver. Després de l'èxit de First Dates i de posar-se al capdavant del menys rellevant pel que fa a audiència The Wall, emprèn una nova etapa al grup amb l'«imminent» Little big show a Telecinco , un programa en què nens d'entre 3 i 12 anys mostraran les seves habilitats en diferents disciplines, segons apunta en un comunicat la cadena.