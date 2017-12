Pablo Machín, protagonista d'un especial a Esport3

El canal Esport3 emetrà avui un especial del Departament d'Esports de TV3 dedicat a l'entrenador del Girona, Pablo Machín. Durant gairebé mitja hora es repassarà la figura del tècnic en el seu vessant esportiu, però també més humà, després que Pablo Machín va permetre que les càmeres de TV3 el seguissin durant tot un dia.

Machín, nascut a Sòria el 1975, va arribar a Girona el març del 2014 per salvar l'equip del descens a Segona Divisió B en una agònica darrera jornada en què s'ho va jugar tot contra el Deportivo de la Corunya, i que va sortir perfectament, i aquest mes de juny el va conduir, per primer cop en els seus 87 anys d'història, a Primera Divisió, amb un ascens directe en tancar la campanya en segona posició. Tot i això, el club feia diverses temporades que rondava l'anhelant ascens jugants les fases de promoció per pujar a la màxima categoria del futbol espanyol i, fins i tot, perdent a la darrera jornada l'opció d'ascens directe en un final dramàtic en el darrer partit de la temporada contra el Lugo.

En el moment en què l'equip blanc-i-vermell s'ha adaptat a la nova categoria, es recorda amb Machín la seva arribada al club. Es coneixeran moments personals del seu dia a dia amb amics, companys i també es tractaran dues de les situacions a nivell esportiu amb més ressò de la temporada fins ara: la victòria davant el Reial Madrid i el marcatge de Pablo Maffeo a Leo Messi. L'especial es remetrà l'1 de gener (22.15), el 5 de gener (22.45) i el 6 de gener (14.00)