Esther, guanyadora de «MasterChef»: «Posaré un restaurant que es dirà A mi manera»

La granadina Esther no pot esborrar el somriure de la seva cara. La campiona de MasterChef Junior, de 10 anys, assegura que estar al programa ha estat «una experiència inoblidable». La jove va elaborar un menú espectacular gràcies al qual es va poder emportar els 12.000 euros en formació i un curs de cuina al Basque Culinary Center on podrà perfeccionar encara més la seva tècnica culinària.

El guanyador de MasterChef Celebrity 2, Saül Craviotto, va assajar 11 vegades el seu menú per a la final, però a Esther només li han calgut dos assajos per sorprendre el jurat i David Muñoz, xef amb tres estrelles Michelin que va participar en la gran final.

Després d'aconseguir el títol, la granadina ja sap quin és el seu pròxim somni per complir. «Posaré un restaurant que es dirà A mi manera». I ja té tots els detalls pensats. «Serà de cuina tradicional amb tocs d'avantguarda».

Un dels jurats del programa, Pepe Rodríguez, va dir ahir en roda de premsa i recollit per FormulaTV que en aquesta generació nascuda de MasterChef els petits ja parlen de gastronomia. «Aquesta és l'època de la gastronomia, on els nens ja saben de cuina i aconsegueixen fer plats molt ben acabats per a nens tan petits. Usen conceptes d'alta cuina amb la capacitat de deixar amb la boca oberta els xefs».