Damien Chazelle, el director de «La La Land», treballa en una nova sèrie per a Apple

El director i guionista de la oscaritzada pel·lícula La La Land, Damien Chazelle, ha signat un acord amb la plataforma televisiva d'Apple per crear una nova sèrie que considera com un «drama innovador», segons una informació del portal TVLine. Per ara es desconeixen molts dels detalls d'aquesta nova ficció, però el que és segur és que Chazelle escriurà i dirigirà tots els capítols. La durada de cada un d'ells serà d'una hora i tots ells conformaran una ficció que encara no compta amb un títol definitiu. Tampoc s'ha revelat si la producció comptarà amb números musicals.